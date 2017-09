Benimodo recorda Estellés en la festa de la literatura valenciana

Benimodo, 10 de setembre de 2017.Benimodo recordà un any més la figura de l’insigne escriptor Vicent Andrés Estellés amb la celebració de la gala de lliurament dels guardons dels premis de poesia i narrativa curta en valencià, que vivien la seus quinzena edició. La Casa de la Cultura es vestí de gala per albergar una cerimònia a la qual assistiren el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i alcaldes i regidors de localitats com Alzira, Carcaixent, Guadassuar, Albalat de la Ribera i Catadau, a més dels representants de Benimodo, encapçalats per l’alcalde, Paco Teruel, i el regidor de Cultura, Bernat Vanaclocha.

La cerimònia, a més, estigué amenitzada amb l’actuació del percussionista Joan Pons i s’estrenarà l’obra “Aures de llum i d’ombra”, de Javier Costa. En la modalitat de poesia s’ha imposat Hasnae Mesbahi amb el seu treball titulat “Paraules Internes”, mentre ha quedat segona Ana Iborra Oltra amb “Olímpia”. És tercer Sergi Moyano Hurtado amb “Mural de la memòria”.

El jurat proposa, a més, la publicació dels treballs de poesia presentats per Bouchra Laknani, amb “AAAii mama”; Adrián Ferrer Lafarga, amb “Benimodo el Blanc”; i Irene Martínez Alegre, amb “Revolució”. Per la seua part, en la modalitat de narrativa els primer premi ha sigut per a Daphne Lledó Monfort, amb l’obra “28 de setembre”, el segon per a Sergi Moyano Hurtado per “Com a afició, recordar” i el tercer per a Enric Espí Bardisa amb l’obra “Les aventures de Feliu el Covard”. També, el jurat proposa, a més, a l’Ajuntament de Benimodo, la publicació dels treballs de narrativa curta presentats per Lydia Fandos Clausi, amb “Taules”; Anaiss Navarrete Pedro, amb “Potser ara ho entenc tot”; Jaime Vendrell Sales, amb “En la nostra memòria”; i Hafsa Souri, amb “La història del meu hijab”. Els guanyadors en les dues modalitats s’emporten 400 euros, mentre els segons classificats s’embutxaquen 250 i els tercers 150 euros.