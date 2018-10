La Biblioteca Valenciana dedica el mes de novembre al poeta Vicent Andrés Estellés

Print This Post

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu dedica el mes de novembre al poeta valencià Vicent Andrés Estellés (1924-1993) amb una exposició de la seua producció literària, amb un recital dels seus poemes i un taller sobre poesia.

Enguany es compleix el 25é aniversari de la mort de Vicent Andrés Estellés i la Biblioteca Valenciana ha volgut fer el seu homenatge particular al poeta que va versar l’existència quotidiana i va aconseguir donar a conéixer la literatura valenciana fora de les nostres fronteres.

El dia 20 de novembre, Dia del Llibre Valencià, i l’endemà, a les 12.00 hores, s’oferirà un recital de poemes d’Estellés a càrrec de Vicent Camps. Els poemes triats corresponen al ‘Llibre de meravelles’, que reflecteix els anys posteriors a la Guerra Civil en una València trista, però estimada i viscuda per l’autor de Burjassot, que aleshores era molt jove. Els poemes d’Estellés estaran acompanyats de narracions d’altres poetes que van tindre en Estellés la seua font d’inspiració.

Durant aquest mes els tallers de creació literària dirigits als escolars que visiten el monestir de Sant Miquel dels Reis estan centrats en la poesia de l’autor valencià, però també en el treball que va desenvolupar com a periodista. De fet, la pràctica que fan en el taller té a veure amb la secció de l’escriptor en el diari ‘Las Provincias’, “Bon dia”. Els participants redactaran una “gasetilla rimada” sobre l’actualitat, com feia Estellés.

L’exposició ‘Vicent A. Estellés, un poeta de realitats’, que estarà oberta fins al mes de febrer, repassa la seua trajectòria literària, que va destacar principalemente per poemes com ‘Ciutat a cau d’orella’ (1953), ‘La nit’ (1956), ‘L’inventari Clement’ (1966), ‘Llibre de meravelles’ (1971) o ‘La clau que obri tots els panys’ (1971).

Però la producció d’Estellés és molt més prolixa i comprén altres gèneres literaris com ara textos autobiogràfics: ‘Tractat de les maduixes’, ‘La parra boja’ i ‘Animals de records’; algunes peces teatrals com ‘Oratori del nostre temps’ i obra eròtica com ‘Poesia eròtica’ i ‘El coixinet’.

La mostra també recull el treball que va dur a terme en periodisme en el periòdic ‘Las Provincias’ fins a 1978, en el qual a més col·laborava amb una columna de poesia que firmava amb el pseudònim de ‘Roc’.

En l’apartat d’arxius personals, es mostren la correspondència personal que mantenia amb els seus coetanis Juan Gil-Albert i Manuel Sanchis Guarner, així com documents que reflecteixen la relació professional amb Joan Fuster i Xavier Casp.

A la sala s’exhibeixen tres cartells que va editar la Generalitat Valenciana en col·laboració amb l’Ajuntament de València en 1985 per a homenatjar tres poetes espanyols: Antonio Machado, Miguel Hernández i Federico García Lorca. Són tres auques que narren la vida dels poetes amb versos d’Estellés.