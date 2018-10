La Biennal de Mislata Miquel Navarro ja compta amb premiats per a la seua edició d’art públic 2018

Connect on Linked in

Els artistes María Vidagañ, ESCIF, Ismael Teira, Miguel Hac, Beatriz Milió i Gloria García, Ofelia Card, Lluc Mayol, Anaïs Florin, Daniel Garrido i María Tena han resultat premiats amb 1.500 euros per a dur a terme el seu projecte artístic, que conformarà un itinerari a partir del pròxim mes de desembre per enclavaments històrics de Mislata.

El jurat va deliberar i l’edició d’art públic de la Biennal de Mislata ja té guanyadors i guanyadores. Entre les 86 propostes rebudes, el jurat ha destacat les de deu artistes, combinant “la presència d’artistes amb mitjana i llarga carrera, donant l’oportunitat tant a artistes molt presents en el panorama artístic com a artistes emergents”, segons explica la comissària de l’edició i portaveu del jurat, Alba Braça. Per a la regidora de Cultura, Pepi Luján, “el jurat ha fet un ardu treball i el resultat serà un recorregut molt interessant que unirà punts emblemàtics de Mislata i interacuará amb els qui passegen pels nostres carrers, fent accessible l’art a tot el públic”.

Entre les obres guanyadores, diverses d’elles intervenen en espais fent ús de materials que es poden trobar en el propi paisatge urbà, reutilitzant elements o canviant-los d’ubicació. És el cas de les obres “Mozart, Bach, i les flors del mal”, de María Vidagañ; “Terreny infinit”, la proposta d’Ismael Teira; o “Espais del no-fer”, l’obra de Daniel Garrido.

Conforme sol·licitaven les bases, altres obres se centren en la pròpia història de la ciutat i el seu patrimoni. Així, les obres “Paellero”, de Lluc Mayol; “Migrar el niu. Perfil d’acolliment”, de Ofelia Card; o “Ací vivia jo”, de Miguel Hac, dialoguen amb el creixement social o urbanístic de la ciutat, sense desenganxar-se de la seua tradició. En el cas d’aquests dos últims, a més, es tracta d’artistes locals.

Entre els artistes premiats també hi ha algun de reconeixement internacional, com ESCIF, artista urbà amb extensa trajectòria en la majoria de ciutats europees, i que explica ja amb mitgeres molt visitades a Roma, Barcelona, Madrid, i recentment va intervenir en la façana posterior del IVAM amb una pintura de 2.000 metres quadrats. Amb la seua obra per a Mislata, “Fragments robats”, traslladarà als murs algunes expressions captades de converses alienes.

Altres obres, com “Una marrada”, de Anaïs Florin; “Breu trobada”, de María Tena; o “La llum és un privilegi” de Beatriz Milió, interaccionen amb el teixit social des de diversos punts de vista, i plantejaran preguntes als transeünts per a conèixer millor la idiosincràsia de Mislata.

La comissària de la Biennal de Mislata, Alba Braça, valora que “la present edició torna a tenir com a objecte i subjecte a Mislata. A partir del local s’abordaran temes globals convidant així a la ciutadania a repensar el territori i a participar d’altres formes de relacionar-se on tenen cabuda situacions extraordinàries i màgiques”.

Els artistes expliquen ara amb un mes per a la producció de la seua obra i traure-la al carrer, un itinerari que recorrerà el casc històric del municipi des de l’1 de desembre fins a mitjan gener. Aquest recorregut estarà complementat amb multitud d’activitats, així com una exposició d’obra de Miquel Navarro en el Centre Cultural.