BIOPARC València celebra este dissabte el ‘Día Mundial de los Humedales’

El dia 2 de febrer des de 1997 se celebra el ‘Día Mundial de los Humedales’ per a conscienciar a la societat sobre el valor d’aquests ecosistemes per a la humanitat i el planeta. Es va triar aqueixa data en commemoració del 2 de febrer de 1971, quan es va signar a la ciutat de Ramsar (Iran) el tractat intergovernamental per a la conservació i l’ús racional dels aiguamolls i els seus recursos. Cada any se selecciona una temàtica i el lema de 2019 és “No estem indefensos davant el canvi climàtic”, amb el qual es pretén posar en valor el paper crucial que tenen els aiguamolls en la mitigació dels efectes del calfament global.

‘Los Humedales són la principal font d’aigua per al consum humà, l’energia i l’agricultura, augmenten la resiliència de les comunitats enfront dels impactes del canvi climàtic i constitueixen barreres contra la pujada del nivell del mar o les marees provocades per les tempestats i redueixen l’impacte de les inundacions, les sequeres i els ciclons. També exerceixen una important funció en la mitigació, ja que són els embornals de carboni més eficaços del planeta i milers de milions de persones també depenen d’ells per al seu manteniment.