Blindatge antiterrorista a Cullera per a la nit de Sant Joan

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’ajuntament instal·la uns bancs de formigó que impediran l’accés de vehicles al passeig marítim durant tot l’estiu / L’encés de fogueres es limita a la badia i es prohibix l’entrada d’alcohol a la platja

CULLERA. 21-06-18. Seguretat màxima per a la Nit de Sant Joan a Cullera però també per a la resta de l’estiu. L’ajuntament ha començat hui a instal·lar bancs de formigó en el passeig marítim que impediran l’accés de vehicles i possibles atropellaments. La intenció és previndre atemptats terroristes com els succeïts l’estiu passat a Catalunya.

El blindatge antiterrorista no és nou en la ciutat costanera. Arran dels citats successos, el consistori ja prengué mesures preventives com l’ús de grans tests per a bloquejar el pas de camions o furgonetes. En la Junta Local de Seguretat celebrada dimarts passat, amb la participació de la Policia Local, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Protecció Civil, es va decidir reforçar eixes accions preventives mitjançant l’aplicació d’un pla d’autoprotecció que s’executa en zones de gran afluència i en el qual les autoritats locals han treballat des de fa temps.

I és que la Nit de Sant Joan 2018 s’espera que siga una de les més multitudinàries dels últims anys en caure dissabte. Els esmentats elements d’autoprotecció han sigut pagats pel consistori i es disposen per tot el passeig. A més de bloquejar el pas de cotxes, servixen com a element decoratiu.

«Creiem que tota precaució és poca», ha explicat hui l’alcalde, Jordi Mayor, qui assenyala que Cullera «serà un dels punts de major afluència de tota la costa valenciana en Sant Joan i tot l’estiu pel que és necessari prendre mesures extra que garantisquen que els nostres veïns i visitants puguen gaudir des de la tranquil·litat».

Durant la nit més llarga de l’any també hi haurà reforços quant a efectius policials i la presència de la Guàrdia Civil en tot el terme municipal serà més nombrosa, ha concretat el primer edil.

Limitació de fogueres

Per quart any consecutiu, l’Ajuntament de Cullera limitarà l’encés de fogueres a les platges de la badia, entre els edificis Euromar-Arensol i l’Hotel Sicania (platges de Sant Antoni i Racó), una mesura que ha donat bons resultats i que té un doble objectiu: d’una banda protegir les platges naturals de l’arribada massiva de gent que puga acabar provocant destrosses en els arenals i les infraestructures; per una altra, facilitar les tasques de neteja dels serveis municipals.

«Tenim 15 quilòmetres de costa i no podem consentir que tota la platja acabe convertint-se en un femer. L’endemà és diumenge i els arenals han d’estar nets per als milers de persones que voldran gaudir del bany», ha indicat Mayor.

També enguany el consistori repartirà la llenya per a l’encés de les fogates. Hi haurà sis punts repartits en el passeig marítim: Euromar-Arensol, Caminàs, Cabanyal, plaça Constitució, Burguer King i gelateria Pistacho.

No es podrà accedir amb fustes pròpies. El regidor de Platges, Salva Tortajada, ha recordat que està prohibit entrar amb objectes punxants (fustes amb claus, etc.) o vidre a l’arena per a fer fogueres i ha demanat encaridament que les fogueres no s’enterren en l’arena una vegada acabades perquè açò dificulta la posterior neteja.

Les autoritats locals apunten que per tercer any consecutiu estarà prohibit entrar amb alcohol a la platja. Les botelles que es troben seran requisades. D’esta forma, es pretén evitar que la nit de Sant Joan acabe convertint-se en un macrobotellot.

Dispositiu especial de neteja

A partir de les 4.30 hores de la matinada es desallotjaran les platges i s’activarà un dispositiu especial de neteja des de les 5. Els operaris treballaran per a deixar en perfecte estat de revista els arenals.

Tortajada ha demanat col·laboració als assistents. «Han de prendre consciència que cal deixar la platja com la van trobar, que arrepleguen el fem i no la tiren per l’arena. Cal passar-ho bé, però sense destrossar l’entorn natural ni embrutar-lo», ha insistit.

Actuacions musicals

La festivitat de Sant Joan arranca ja este divendres amb actuacions musicals nocturnes organitzades per la regidoria de Turisme. Demà, a partir de les 23 hores, en la plaça de l’Oasi (platja de Sant Antoni) tindrà lloc l’actuació musical Spanish Pop. Magic Revival Dj’s. Vinil Sessions. El dissabte, hi tornarà ha haver discomòbil en el mateix lloc des de les 23.30 hores amb l’actuació de la DJ Tanya Bayo.

Per la seua banda, la Penya Els Guapos plantarà la seua tradicional foguera, que es cremarà ja la nit del dilluns a la 1 de la matinada al final de l’avinguda Blasco Ibáñez.