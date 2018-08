Bonig pregunta “on estava Puig” i per què no va acompanyar al ministre Ábalos a les zones afectades per l’incendi de Llutxent

Connect on Linked in

Per què no va acudir Puig per a donar a conèixer a Ábalos les necessitats econòmiques de Gandia i de tota la comarca de La Safor i La Vall d’Albaida?”, pregunta Bonig

El PP demanarà explicacions en el Congrés, Senat i Corts i presentarà un pla d’ajudes directes “perquè les persones que ho ha perdut tot tinguen un pla de futur després de veure’s truncats molts projectes en aquest incendi”

16, agost 2018. La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha criticat avui l’absència el *President de la Generalitat, Ximo Puig, en la visita que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va realitzar a les zones afectades per l’incendi de Llutxent. Bonig ha preguntat “on estava el cap del Consell i per què no va acudir per a donar a conèixer a Ábalos les necessitats econòmiques de Gandia i de tota la comarca de La Safor i La Vall d’Albaida”.

La presidenta del PPCV s’ha pronunciat així durant la visita que ha realitzat aquest matí a la Fira de Xàtiva. Bonig ha mostrat el suport del PPCV “a tots els professionals que han participat en l’extinció de l’incendi”, i ha remarcat que van fer “una labor encomiable en un dels incendis més greus”. “Una altra cosa és la gestió que s’ha fet, i que ha provocat crítiques dels bombers i hi ha persones que han perdut les seues cases”.

Bonig ha assenyalat que el president del PP, Pablo Casado, “va visitar el centre de comandament per a interessar-se per les tasques d’extinció, i en canvi ha hagut de passar una setmana perquè el Govern d’Espanya visitara la zona”. No obstant açò, la presidenta popular ha assenyalat que Ábalos “va donar la cara”, mentre que ha afirmat que l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, “no va estar a l’altura, ja que no es pot enfrontar als qui han perdut tot, i havia d’estar al seu costat. I Puig no estava”.

Així mateix, ha qualificat de “greu” que els bombers reclamen la dimissió del responsable d’Emergències, José María Ángel per la descoordinació que han vist tots els professionals. Bonig ha anunciat que el PP, tant en el Congrés com en el Senat i en Els Corts, “no solament demanarà responsabilitats polítiques, sinó que presentarà un pla d’ajudes directes perquè les persones que ho ha perdut tot tinguen un pla de futur després de veure’s truncats molts projectes en aquest incendi”.