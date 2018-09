Bravo assegura que acabar amb la violència masclista ‘és una prioritat per a aquest Consell’

Connect on Linked in

La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha assegurat que acabar amb la violència masclista “és una prioritat per a aquest Consell”. Per açò, ha defensat que el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista ha de servir de “eix d’actuació de totes les administracions”, així com per a “aïllar” als maltractadors i “dir-los que no tenen cabuda en aquesta societat”.

La consellera s’ha expressat així a Llaurí, on ha inaugurat la jornada ‘Els nous reptes de l’actuació policial enfront de la violència de gènere’. En l’acte han estat presents també l’alcaldessa de la localitat, Ana María González i el director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel. La trobada ha reunit a especialistes dels cossos i forces de seguretat amb representants de la fiscalia, la judicatura, els serveis socials i les oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte.

Gabriela Bravo ha destacat que aquestes trobades formatives són rellevants perquè “necessitem formació i especialització de tots els professionals que participen en casos de violència de gènere perquè les víctimes puguen rebre l’ajuda que necessiten de forma immediata”.

En aquest sentit, la consellera ha recordat que més d’1.378 dones han sigut assassinades per les seues parelles en les últimes dues dècades. De les 35 dones mortes per violència de gènere enguany, dos d’elles ho van anar a la Comunitat Valenciana i solament sis havien denunciat prèviament, menys del 20%. “És un percentatge molt baix -ha dit la consellera- i precisament per açò és nostre haver d’i la nostra obligació assegurar-nos que l’Administració Pública proporciona tots els elements i eines necessaris per a protegir a les víctimes, de manera que entenguen que la solució a la seua situació passa per denunciar”.

Finalment, Gabriela Bravo ha reivindicat que les víctimes no poden ser “meres espectadores d’aquest procés”. Per açò, “és essencial que les institucions intervinents en un cas de violència de gènere desenvolupen una empatia cap a la víctima que, lluny de tractar-les amb condescendència, creu un procés que gire al voltant d’ella”.