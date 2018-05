Burjassot inaugura el seu Parc d’Educació Vial amb una jornada festiva per a les i els xiquets

Connect on Linked in

Divendres que ve 18 de maig Burjassot va a viure una vesprada festiva amb tots els xiquets i les xiquetes del municipi, protagonistes indiscutibles de la mateixa ja que van a ser part fonamental en la inauguració del Parc d’Educació Vial que l’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Policia i Seguretat Ciutadana, dirigida per Manuel Pérez Menero, ha creat en el Parc La Granja. La creació d’aquest parc s’ha dut a terme amb recursos personals propis del Consistori a través de la Regidoria de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Lozano.

A partir de les 17:30 hores els xiquets, que han de portar les seues bicicletes, van a poder circular pel Parc d’Educació Vial en el qual es va celebrar aquesta jornada infantil de la Policia Local i a la qual tampoc van a faltar els components de Protecció Civil Burjassot i representants del parc de Bombers que, amb els seus vehicles, al costat dels de Policia Local, mostraran a tots els presents com és el seu treball.

Jocs, tallers, animacions, un circuit ciclista, concursos i un ric berenar. De tot açò van a poder gaudir els xiquets i les seues famílies en una vesprada de festa i també de conscienciació ja que, en aquest parc d’educació vial, van a tenir l’oportunitat de ser conscients de la importància de respectar les normes i senyals de circulació i, alhora, posar en pràctica tot el que aprenen en les classes d’educació vial impartides per la pròpia Policia Local de Burjassot.

Una de les activitats que, a més, segur que més agrada als xiquets i les xiquetes presents serà la demostració de la Unitat Canina de la Policia Local de Burjassot, que mostrarà com és el seu treball, la qualitat del mateix, la bellesa dels gossos i la importància de tenir-los molt bé cuidats.

“L’obertura del Parc d’Educació Vial suposa una aposta molt important perquè els xiquets i les xiquetes de Burjassot tinguen un espai en el qual aprendre, alhora que juguen, la importància de complir les normes tant quan són vianants com quan van amb una bicicleta”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, per al qual aquest nou espai “és un compromís complit que teníem amb els xiquets i les xiquetes i amb les seues famílies. Ara no han de desplaçar-se per a poder gaudir amb les seues bicis d’un matí d’oci en un gran pulmó verd de Burjassot, com és el Parc La Granja”.

Una vegada inaugurat el Parc d’Educació Vial estarà obert en el mateix horari que el Parc La Granja.