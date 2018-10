Burjassot: Aprovada la Direcció Tècnica de la reconstrucció del mur De les Sitges, així com l’estudi geotècnic i el topogràfic

Connect on Linked in

La Comissió Tècnica de seguiment de les obres del mur de les Sitges s’ha reunit aquest matí per a coordinar els treballs necessaris i tenir coneixement també de primera mà dels passos que s’estan seguint. La Direcció general de Patrimoni, l’Ajuntament de Burjassot i l’Ajuntament de València han assistit a la mateixa i s’ha posat en comú les últimes dades.

Segons els mateixos, ja s’ha acordat des de València encarregar l’adreça tècnica i els treballs previs que són necessaris per a executar les obres de reconstrucció del mur de contenció de terres col·lapsat del Pati de les Sitges de Burjassot.

En concret, ja s’ha encarregat per via d’emergència, el projecte i adreça de l’obra a l’arquitecte Javier Benlloch Marco, per import de 18.083,21 euros. Així mateix, també es compta amb l’arquitecte tècnic Santiago Tormo Esteve, amb treballs per import de 8.826,74 euros; amb el seguiment arqueològic de Miguel Vicente Gavarda, per 8.639,04 euros, amb l’estudi geotécnico, per import de 5.445 euros.

Igualment, hi haurà un altre de tipus topogràfic que s’encarrega al Departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria de la Universitat Politècnica de València per import d’1.815 euros.

També s’ha aprovat iniciar immediatament l’execució de les obres sobre aquest monument, informant d’aquestes actuacions a l’Ajuntament de Burjassot, en concepte de cessionari de l’immoble, i a la Conselleria de Cultura, en atenció a la seua tutela patrimonial, informacions que s’han facilitat i lloc en comú avui en la primera comissió tècnica de seguiment que s’ha realitzat aquest matí.

Tal i com s’ha pogut saber en la citada comissió, els contractes ja començaran a ser efectius la setmana que ve de forma presencial en el monument, iniciant-se el dilluns 8 els estudis geotécnicos i tipogràfics. La setmana següent, entorn del 15 d’octubre i després dels tràmits administratius de l’Ajuntament de València ja podria estar operatiu el treball de reconstrucció del Pati.

“Som molt positius quant al treball que s’està realitzant entorn del monument del Pati de les Sitges, ja que suposa avançar al ritme que ens havíem proposat. La comissió de seguiment d’avui ha sigut molt fructífera i ja som coneixedors d’una més que possible data d’inici de les obres, entorn del 15 d’octubre. L’aprovació de l’adreça de l’obra i dels estudis necessaris són també passos imprescindibles per a poder treballar, i redunda en la seguretat dels procediments que es van a dur a terme” ha apuntat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.