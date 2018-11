Burjassot: La burjassotense Vanessa García Martínez representa a Espanya aquest cap de setmana en el Campionat del Món de Culturismo

Connect on Linked in

La burjassotense Vanessa García Martínez representa a Espanya aquest cap de setmana en el Campionat del Món de Culturismo

Poc amant del món de les peses i aliena per complet al món del culturismo, aquesta modalitat esportiva va arribar a ella per casualitat. Una casualitat que li ha portat a ser tercera en el Campionat d’Espanya de Culturismo Natural en bikini fitness talla baixa. Parlem de Vanessa García Martínez, esportista burjassotense la trajectòria del qual va en ascens i que, aquest cap de setmana, es va a desplaçar a Madrid, representant a Espanya, per a participar en el Campionat del Món.

Després de ser mamà, i animada pel qual era la seua parella, Vanessa va començar a acudir al gimnàs ja que, “tenia uns quilos de més i no estava a gust. Dia a dia vaig ser trobant-me millor i vaig fer de l’esport una part important de la meua vida”. En aqueix període, Vanessa va conèixer la figura de María Paulette i va començar a interessar-se pel món del culturismo.

Esport sacrificat on els hi haja, Vanessa va començar a entrenar i, abans de res “a cuidar-me. Com ben i faig les meues hores de descans que és fonamental perquè el cos estiga bé”, per a ella, “de manera natural es pot aconseguir tot, i jo sóc l’exemple d’açò”. La tenacitat i l’esforç que posa cada dia en els seus entrenaments, i en la seua vida en general, l’han portat a aqueix tercer lloc del campionat d’Espanya.

En aquesta aventura explica, des del principi, amb la inestimable ajuda de la seua mare a la qual agraeix “que estiga ací sempre i que m’ajude amb el meu xicotet. La seua ajuda és fonamental ja que entre el treball i els entrenament el meu dia a dia és un no parar”.

Vanessa, perruquera de professió, té el seu negoci a Burjassot, es va a desplaçar a Madrid amb tota la il·lusió del món i “amb molt orgull de representar al meu país”. Esperem que el somni d’aquesta jove burjassotense es complisca i que es torne a Burjassot amb el Campionat.