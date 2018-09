Burjassot celebra la festa en honor a Sant Miquel i a la seua patrona, la Mare de Déu de la Cabeza

Connect on Linked in

Quan el mes de setembre arriba a la seua fi, el municipi de Burjassot es disposa a celebrar la festa en honor a la seua patrona, la Verge del Cap. Després de la tradicional Baixada de la imatge de la Verge, el passat 19 de setembre, i la celebració de la Novena, la festa patronal culminarà el 30 de setembre, amb l’arribada del dia gran, protagonitzat per les joves clavariesas de la Verge del Cap 2018: Winona García, com clavariesa major; Laura López; Claudia Esteban; Mireia Esteban; Sara Huguet; María Cebriá; Almudena Segòvia i les germanes Elisa i Paula Tortajada.

No obstant açò, el 29 de setembre, se celebra també la festivitat de San Miguel Arcàngel, una jornada festiva sempre lligada en el municipi, a la festa de la Patrona. Així, des de la clavaria de San Miguel, que el seu clavario major és enguany David Quadres, s’ha organitzat, per al divendres 28 de setembre, una vesprada d’animació, jocs, inflables, orxata i fartons per als més xicotets. Aquesta vesprada festiva tindrà lloc en la Plaça de Els Furs, a partir de les 17h.

La festivitat de San Miguel Arcàngel, que la seua clavaria està integrada enguany per David Quadres, com clavario major; Javier Andrés; Claudi Aragonés; José Carbonell; Paco Carbonell; Carlos Domingo; Pepe Pardo; Raúl Soriano, Juan Carlos Subiela i Vicente Valle, començarà a les 8h del matí, amb el volteig general de campanes i la tradicional despertà a càrrec dels clavarios i amenitzada musicalment per l’Agrupació Musical Les Sitges. A les 19:30h, els clavarios de San Miguel es concentraran en la Plaça d’Emilio Castelar per a dirigir-se a l’Església Parroquial de San Miguel on, a les 20h, tindrà lloc la Missa Solemne en honor a l’Arcàngel San Miguel, titular de la Parròquia. Després de la Missa, tindrà lloc la processó en honor a l’arcàngel que, de retorn al temple, es tancarà amb un ramillete de focs artificials. Finalitzada la processó, es dispararan les 21 salves que anunciaran la proximitat del dia de la patrona.

El 30 de setembre, els burjassotenses celebraran la festa de la Patrona des de ben d’hora, a les 8h, amb un volteig general de campanes. A les 10h, començarà la recollida de les clavariesas en les seues llars, amb l’acompanyament musical de la A.M Les Sitges. Finalitzada la recollida, totes les clavariesas es dirigiran a l’Església de San Miguel, per a participar de la Missa Solemne en honor a la Patrona, que començarà a les 12h.

A les 14:30h, l’aparcament de les Palmeres acollirà el tret d’una espectacular mascletà, la qual ha canviat d’ubicació, amb l’objectiu d’aïllar la zona afectada del conjunt monumental del Pati de les Sitges. A la vesprada, a les 20h, se celebrarà la solemne processó de la Patrona, que tornarà a l’Ermita, custodiada per les imatges de San Miguel Arcàngel i del Patró, Sant Roque. La processó discorrerà per les calles Bisbe Muñoz, Plaza Sequera, Màrtirs de la Llibertat, Fermín Galán i García Hernández, Rubert i Villó, Mendizábal, Godella, Ferín Galán i García Hernández, fins a arribar a l’Ermita, on una vegada entre la imatge de la Patrona, es cantarà la Salve i es dispararà un ramillete de focs artificials.

Com tota festa patronal a Burjassot, la jornada festiva conclourà, a les 23h, amb la tradicional Pujà i Rodà de Sant Roque, en la Plaça d’Emilio Castelar, ambdues declarades Festes d’Interès Turístic Local de la Comunitat Valenciana.