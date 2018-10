Burjassot: El Cementeri de Burjassot, a punt per a rebre les visites amb motiu de la festivitat de Tots els Santos

Connect on Linked in

Demà, 1 de novembre, se celebra la Festivitat de Tots els Santos i centenars de veïns i veïnes de Burjassot acudiran al cementeri municipal per a visitar i recordar als seus familiars i éssers més volguts. Prèviament a aquesta jornada, des de l’Ajuntament de Burjassot, a través de la regidoria que gestiona el cementeri municipal, dirigida per Olga Camps, s’han realitzat una sèrie d’accions per a garantir que la instal·lació municipal es troba en bones condicions per a rebre un elevat nombre de visites.

Entre les accions realitzades per la Brigada Municipal d’Obres, que dirigeix el regidor Manuel Pérez Menero, s’ha condicionat l’espai exterior dedicat a l’estacionament de vehicles, amb grava, a fi de facilitar l’aparcament. Així mateix, s’ha reservat un espai per a l’accés a persones amb diversitat funcional física. També s’ha procedit a la ubicació de bancs en diferents punts del cementeri i s’han reparat els trams de sòl que tenien xicotets desperfectes. S’han reparat també les parts més elevades de les torres de nínxols i s’ha condicionat, en general, la zona de panteons. Les jardineres s’han netejat i condicionat i s’ha procedit a la neteja, general i exhaustiva, de tot el recinte municipal.

D’altra banda, en l’entrada del cementeri, al llarg de la jornada de matí, hi haurà dos pitxers plens de flors perquè els visitants que així ho desitgen puguen dipositar-les en les sepultures d’aquelles persones que, estant enterrades en el cementeri de Burjassot, no tenen a ningú que, aquests dies, tinga un record per a elles. És una manera, considera el Consistori, de mostrar respecte i solidaritat per a aquelles persones que, una vegada mortes, segueixen estant soles.

L’horari del cementeri municipal, en aquests dies, està sent ininterromput, de 9 a 18 hores. Tant per a avui 31 d’octubre, com per a la jornada festiva de l’1 de novembre, s’ha habilitat un dispositiu especial, tant de la Policia Local com de Protecció Civil a fi de regular el tràfic de la zona, supervisar i organitzar els accessos al cementeri i establir una previsió de cara a l’arribada multitudinària de visitants.