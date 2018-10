Burjassot: La Falla Mendizábal programa un dissabte ple d’activitat amb la seua V Concentració de Clàssics Alpine-Renault i el seu Birra Festival

Connect on Linked in

És una activitat marcada en el calendari i, cada any, reuneix a major nombre de vehicles en els voltants del Casal de la Falla Mendizábal. La Comissió burjassotense aposta un any més per celebrar la seua Concentració de Clàssics Alpine-Renault comptant amb la col·laboració del Club Alpine València. La concentració tindrà lloc dissabte que ve 13 d’octubre en un dia amb molta activitat per a la Falla que també celebra la seua Birra Festival. .

El matí començarà a les 10 hores amb l’esmorzar, a preus populars, i l’inici de la concentració dels cotxes en el propi carrer Mendizábal, al costat del Casal de la Falla. La inscripció dels cotxes pot realitzar-se en el mail 110alpine@hotmail.com .

Una vegada tots els cotxes inscrits, sobre les 13 hores, donarà començament el passeig pels carrers de Burjassot perquè tot el municipi puga contemplar la bellesa dels citats vehicles. El passeig finalitzarà en la Plaça de l’Ajuntament lloc al que també es podran acostar els i les veïnes a contemplar aquestes vertaderes joies de l’automoció.

A les 14 hores està prevista el menjar, paella i beguda, amb un preu de 4€. Des de la Falla recorden que és necessari reservar el menjar enviant un mail a fallamendizabal@gmail.com abans del dijous 11 d’octubre. Després del menjar, sobre les 17 hores, es realitzarà el lliurament d’obsequis.

Però, ací no acaba l’activitat del dia ja que, a partir de les 19 hores donarà començament el Birra Festival amb música remember a càrrec de Maera DJ i amb discomóvil, ja en horari de nit. Hi haurà també cinquè i tapa i sopar a preus populars.

Des de la Comissió animen a tot el municipi a passar-se pel Casal i gaudir d’aquestes dues activitats obertes al públic.