Burjassot guardona al seu Policia Local i a les entitats i col·lectius que col·laboren amb ella

L’antic Mercat Municipal de Burjassot ha acollit la celebració del Dia de la Policia Local. Un acte en el qual també s’ha reconegut la gran labor que les entitats del municipi realitzen en col·laboració amb la Policia Local; labor que afavoreix la prevenció de possibles delictes.

En la seua intervenció, l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha felicitat a tots els guardonats i guardonades i a la plantilla de la Policia Local a la qual ha agraït “la seua constant dedicació per i per a garantir la seguretat de les i els veïns del municipi”. Així mateix, ha agraït la gran col·laboració de les entitats guardonades la col·laboració de les quals és bàsica per a la prevenció de possibles delictes en el municipi. També han intervingut en l’acte el Regidor de Policia i Seguretat Ciutadana, Manuel Pérez Menero i del Comissari Cap de la Policia Local de Burjassot.

Enguany, les entitats que han rebut una placa per aquesta col·laboració han sigut l’Agrupació de Falles, la Penya El Coet, la Junta Local contra el Càncer, la Societat Protectora d’Animals (SPAB) i el Centre Social de la Vila del Pilar. Així mateix, també l’ha rebut Laura Sena, delegada de l’edició de l’Horta del Diari Levante-EMV, en la representació del qual ha arreplegat la placa Teresa Domínguez, responsable de successos del diari.

D’igual manera, diferents persones no pertanyents al Cos de la Policia Local, han rebut la Medalla de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blau per la seua labor de suport i col·laboració amb el mateix. Es tracta de la Magistrada María Isabel Esquerre Jiménez, del Fiscal de Medi ambient, Eduardo Olmedo del Carrer, del Tinent Interventor d’Armes de la Guàrdia Civil de valència, Antonio Díaz Fernández, del Cap 1º de la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil de València, Pablo García Sánchez, de Teresa Molina Esquerre, Policia Nacional de l’Oficina de Denúncies i Atenció al Ciutadà de la Comissaria de Burjassot i Vicente Estrems Zaragozá, Cap del Parc de Bombers de Burjassot.

Després d’aquests primers guardons, s’han lliurat 16 felicitacions públiques a agents i comandaments de la Policia Local, que han destacat en diferents actuacions i cinc més a Policies de Godella i Rocafort per la seua col·laboració amb la Policia Local de Burjassot.

Una vegada realitzada el lliurament, s’ha procedit al reconeixement de dos agents per la seua carrera professional i a la imposició de vuit Medalles de la Creu al Mèrit Policial a personal de la Policia Local de Burjassot per la seua dedicació i lliurament diari en el compliment dels seus deures professionals. Seguidament, amb la mateixa Medalla, per la seua ràpida i decidida intervenció en diferents actuacions amb persones que presentaven parada cardio-respiratòria, estabilitzant-les fins a l’arribada dels serveis mèdics, han sigut condecorats tres Policies Locals de Burjassot.

Finalment, han rebut la Medalla de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu roig tres Policies Locals que, manifestant gran valor durant la seua intervenció en un incendi, posant fins i tot en risc la seua pròpia vida, van aconseguir rescatar a diverses persones evitant que periren asfixiades.