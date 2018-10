Burjassot: Iniciades les obres de reconstrucció del mur del Pati de les Sitges

Connect on Linked in

Hui s’han iniciat les obres de reconstrucció del mur del Pati de les Sitges. Després de la signatura ahir de l’acta de replanteig per part de l’empresa i de les administracions involucrades, avui s’ha engegat ja la reconstrucció del mur del Pati de les Sitges.

Durant aquestes primeres setmanes es va a realitzar la retirada de la part del mur que descansa en el Passeig de Concepción Arenal. Aquesta retirada es va a realitzar a poc a poc, amb la selecció dels elements de forma quasi manual, que van a ser dipositats en el mateix espai per al seu posterior ús en la reconstrucció. Les lloses i elements de cadirat que encara queden en aquest espai i que no van ser retirades en un primer moment seran embalades i dipositades en la part superior del propi pati, i la resta de material de maçoneria, com la terra, grava i blocs de l’interior del mur seran dipositats en contenidors diferenciats per a facilitar així l’ús.

Amb posterioritat, i una vegada estiga buidada la zona, es procedirà a la revisió minuciosa de la mateixa, per a veure que parts puguen estar inestables i ser retirades i després, ja amb la solució constructiva adoptada que ha de ser uniforme per a tot el monument i la seua rehabilitació integral, es procedirà a alçar el mur i restaurar-ho a la seua situació original.

“Hui hem donat el primer pas que ens permetrà tornar a veure el nostre monument tal com estava abans del 18 de setembre. És un gran pas, som molt positius, i estem segurs que amb la col·laboració de la Direcció general de Patrimoni, del Ministeri de Foment i del propi Ajuntament de València, podrem seguir donant passos gegantescs en la rehabilitació integral del monument. El nostre pati té un valor històric incalculable, però per als quals ací residim i vivim, el seu valor sentimental no té preu, hem crescut amb ell, i volem seguir veient-ho en plenitud, i anem a seguir lluitant perquè així siga”, apunta l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.