Burjassot: La Casa de Cultura inaugura una exposició en memòria del pintor Carlos Sosa

A partir del pròxim 4 de febrer, la Casa de Cultura de Burjassot albergarà una exposició amb la qual es recordarà i es reconeixerà, a través d’una col·lecció de les seues pròpies pintures, la memòria del pintor Carlos Sosa (1914-1972) i que es podrà contemplar fins al 15 de febrer, a la Sala d’Exposicions. L’exposició és una iniciativa de la família del propi artista, en col·laboració amb el grup Burjassot Antic- Història gràfica i el grup d’historiadors locals, el qual va posar en marxa recentment les visites guiades pel Cementeri de Burjassot. Amb aquesta mostra, es pretén reconéixer i acostar la figura d’aquest artista a la població local, donant la possibilitat de contemplar part de les seues obres. La inauguració de la col·lecció pictòrica de Carlos Sosa tindrà lloc a les 18:30h.

El pintor Carlos Armant Dessaborida González va nàixer a Caracas (Veneçuela) el 13 de novembre de 1914. Des de jove va destacar per les seues aptituds en el dibuix i la pintura, qualitats que va voler potenciar traslladant-se a Espanya per a estudiar Belles arts. Després del seu pas per Madrid i Barcelona, va acabar completant els seus estudis a València, on va arribar a impartir docència i on, prompte, es forjaria una brillant trajectòria professional com a pintor.

Va destacar en l’elaboració de retrats, dels quals va realitzar centenars, en la seua major part per encàrrec de particulars, igual que per un brillant maneig de l’oli, el pastís i el llapis. Durant la seua carrera professional, va rebre nombrosos encàrrecs per a ornamentar esglésies, casinos o un altre tipus d’entitats i va participar en nombrosos certàmens artístics. A la fi dels anys 50 del segle passat, va tornar al seu país d’origen per raons personals, on romandria 9 anys abans de la seua volta definitiva a Espanya. És en aqueix moment quan va decidir fixar la seua residència permanent a Burjassot, on va adquirir una casa construïda en 1900. La bella casa, que estava situada en l’espai que hui ocupa el Col·legi La nostra Senyora dels Desemparats, va ser remodelada per a acollir el seu taller de pintura i la llar on viuria molts anys feliços, al costat del seu fill per adopció, José Serra i la seua esposa Vicenta Cristóbal, fins a la seua defunció en 1972. La gran majoria dels quadres que s’exposaran en l’exposició de Burjassot van ser pintats allí i van adornar les parets d’aquesta casa amb vista a la séquia de Montcada.

Les restes de Carlos Sosa reposen en el Cementeri Municipal de Burjassot, com així ho va voler ell. Abans de morir, va ordenar que tota la seua obra pictòrica fóra donada a l’Ajuntament de València. Recentment, en el projecte de visita guiada pel cementeri de Burjassot, en la qual es fa un xicotet homenatge als difunts més cèlebres de Burjassot, està inclòs aquest prestigiós pintor, Carlos Armant Dessaborida González.