Burjassot: L’Agrupació Musical Les Sitges viu intensos dies per a honrar a la seua patrona, Santa Cecilia.

L’Agrupació Musical Les Sitges viu intensos dies per a honrar a la seua patrona, Santa Cecilia

La música de banda va a inundar aquests dies Burjassot de la mà de l’Agrupació Musical Les Sitges. Uns dies en els quals l’entitat burjassotense va a retre homenatge a la seua patrona, Santa Cecilia, que es commemora el 22 de novembre.

Després de l’inici del mes amb la seua vesprada d’esports, les seues jornades de jocs de taula i el seu menjar de germanor en la Pinada de la Casa de Cultura, a partir del 16 de novembre els actes es van a multiplicar per a l’Agrupació. Aqueix mateix dia, els nous músics oferiran un vi d’honor als components de l’entitat en la seua seu.

Un dia més tard, el dissabte 17 de novembre, a partir de les 16:30 hores, tindrà lloc la recollida de músics. Els nous integrants de la banda simfònica rebran la visita dels seus nous companys que arribaran fins a la porta de les seues cases per a celebrar la seua entrada en la mateixa. La música envairà Burjassot fins a ben entrada la vesprada i, després del cercaviles, tindrà lloc el sopar temàtic.

El diumenge 18 de novembre la cita és en el Tívoli a les 19 hores on tindrà lloc el concert de l’orquestra, la pre orquestra i el Cor de l’Agrupació Musical Les Sitges. Tal com han assenyalat des de l’entitat, aquest concert suposa “l’estrena, en Santa Cecilia, de l’orquestra al costat de la participació del Cor i de la pre orquestra”.

De ple ja en la setmana en la qual es festeja a la patrona de la música, Santa Cecilia, el mateix dia 22 de novembre a les 18 hores, en la seu de l’Agrupació tindrà lloc un berenar per als components de l’escola de música. Hi haurà xocolata per a tots i animació.

El tradicional Concert de Santa Cecilia portarà als veïns i les veïnes de Burjassot de nou al Centre Cultural Tívoli el dissabte 24 de novembre a les 18:30 hores. Després del cercaviles pel municipi, després d’arreplegar la figura de Santa Cecilia, els concordes començaran a sonar en el Tívoli en un dels concerts més importants de l’any per a la formació. Després del mateix, de nou hi haurà sopar en el local de l’Agrupació; sopar que enguany tindrà sorpresa.

Per a finalitzar els actes d’enguany en honor a la seua Patrona, l’Agrupació Musical Les Sitges celebrarà el diumenge 25 de novembre el seu tradicional desdejuni de xocolata amb xurros, a les 9 del matí en la seua seu, per a donar pas a les 12 hores al cercaviles i a les 13:15 hores a la missa en l’Ermita, cantada pel Cor. Per a finalitzar, es reuniran en el Tívoli per a celebrar el menjar de gala.