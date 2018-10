Burjassot: L’Agrupació Musical Les Sitges comença els seus actes en honor a Santa Cecilia amb el Festival de Xarangues

Connect on Linked in

L’Agrupació Musical Les Sitges de Burjassot, presidida per Rosa Blasco, va a viure un intens mes de novembre per a retre homenatge a la patrona dels músics, Santa Cecilia. Homenatge que començarà dissabte que ve 3 de novembre amb la celebració del Festival de Xarangues que tindrà lloc en l’antic Mercat Municipal.

El festival començarà a les 11:30 hores amb la recepció de les xarangues per a, a les 12 hores, passar a la celebració del cinquè i tapa per a recuperar forces. De 14 a 17 hores hi haurà un bingo popular en el qual poden participar tota la ciutadania i, ja a la vesprada, des de les 17 fins a les 21 hores serà el concert de xarangues en el qual, com no podia ser d’una altra manera, se succeiran els ritmes més actuals.

Des de l’Agrupació Musical Les Sitges animen a tot Burjassot al fet que es passe pel Mercat a gaudir d’aquest dia musical, a ballar i gaudir de la música de xaranga i de les tapes més apetitoses preparades per a l’ocasió.