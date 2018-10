Burjassot: L’associació hostelera ARA Burjassot celebra la Oktoberfest 2018 25,26, 27 i 28 d’octubre

Connect on Linked in

L’Associació de Hosteleros Reunits Activament de Burjassot (ARA) vol celebrar amb la ciutadania una festa típicament alemanya la celebració de la qual s’ha estès, des de fa uns anys, molt més allà de les fronteres germanes. Es tracta de la Oktoberfets, la famosa Festa de la Cervesa que, a Burjassot tindrà lloc del 25 al 28 d’octubre, en diferents bars i restaurants del municipi.

Així, des del dijous i fins al diumenge, els ciutadans i ciutadanes que s’animen, tindran a la seua disposició una bona selecció de cerveses especials així com un variat assortit de plats típics de la gastronomia alemanya en la Cafeteria de la Casa de Cultura, així com en altres locals com Cabana Cafè, Mariano, El Cafenet i The Tempere Bar. També, durant els quatre dies de la Oktoberfest, els foodtruck Pimentó torrat i Cuban Truck obriran en la Plaça de l’Ajuntament.

A més, en la pàgina de Facebook d’Ara Burjassot, es pot participar en un sorteig el guanyador del qual o guanyadora es pot portar a casa un lot de més de cent cerveses.