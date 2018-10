Burjassot proposa un passeig diferent pel cementeri municipal

Connect on Linked in

Moltes famílies de Burjassot es preparen, davant la proximitat de la festivitat de Tots els Santos i del Dia de Difunts, per a acostar-se al Cementeri Municipal a fi de visitar i recordar als sers estimats que allí descansen. Ara, des de la regidoria responsable de la gestió del cementeri, que dirigeix la regidora Olga Camps, s’ha engegat un projecte pilot mitjançant el qual es convida a la ciutadania al fet que s’acoste a aquest lloc, no solament des d’un prisma privat o de recolliment o oració, sinó també per a redescobrir el cementeri des d’una perspectiva cultural i històrica.

Així, des de l’Ajuntament i amb la col·laboració d’un grup d’historiadors locals i de Matías García, operari de la Brigada Municipal d’Obres destinat en el cementeri, s’ha impulsat una proposta que convida als ciutadans i ciutadanes del municipi a fer una passejada diferent pel cementeri, recorrent els llocs on descansen personatges il·lustres de Burjassot. Per a facilitar el passeig, s’han editat uns díptics amb la ubicació, sobre plànol, de les sepultures d’una relació de difunts il·lustres que descansen en el cementeri local. Es tracta de persones, algunes universalment conegudes com el poeta Vicent Andrés Estellés, altres més anònimes però molt volgudes en l’àmbit local, i unes altres que, per diferents motius, van destacar en la seua trajectòria vital o en l’àmbit de la seua professió.

Aquells que s’embarquen en aquest passeig, “visitaran” a persones que van ser, i segueixen sent malgrat la seua absència física, molt importants en la història de Burjassot. Antics Alcaldes i alts càrrecs del municipi, com Roque Riera o Vicente Bueno; metges de reconegut prestigi en la seua època com Juan Lleonart o Manuel Salvador Escriche; pintors com a Carlos Insulsa; poetes universals com el ja citat Estellés o artistes del món del teatre com Teresín Fabra o Empare Marquès, són alguns dels difunts il·lustres que descansen en el cementeri de Burjassot i als qui l’Ajuntament convida a visitar, d’una manera diferent.

L’Ajuntament vol destacar que aquesta iniciativa, aquesta nova manera de revisitar la història local, a través dels seus personatges més il·lustres o reconeguts, està oberta a la participació ciutadana. De manera que, si algun particular considera que algun personatge dels quals descansen en el cementeri municipal, mereix ser representat en aquest “passeig”, pot comunicar-ho a través de la Bústia de Suggeriments que s’ha habilitat en el cementeri.