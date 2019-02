Burjassot rebrà la visita de la Verge dels Desemparats, “La Pelegrina” del 7 al 10 de febrer

Connect on Linked in

Ja està tot pràcticament preparat perquè la imatge pelegrina de la Verge dels Desemparats visite Burjassot del 7 al 10 de febrer. Una visita que arriba, comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot, gràcies a la unió de les parròquies de Burjassot que van sol·licitar la visita de la imatge processional de la Verge al municipi. Petició que ha sigut tinguda en compte i que suposarà l’estada de la Verge en el municipi durant quatre dies.

La petició de la visita arribava també motivada per la coincidència del X Aniversari de la Fundació MAIDES, Fundació “Mare de Déu dels Innocents i Desamparats” que té diversos habitatges per a l’atenció dels seus acollits a Burjassot. A més, “també ens unim al desig de la Falla Maestro Lope- José Carsí que celebra el 50 Aniversari de la seua fundació” i que desitjava que la Verge passara pel seu Casal, tal com han assenyalat els organitzadors de la visita.

Així, està previst que la imatge pelegrina de la Verge arribe a Burjassot el dijous 7 de febrer a les 19 hores a la Plaça de l’Ajuntament., Una vegada en el municipi, serà traslladada, acompanyada de l’Agrupació Musical Les Sitges, a la Parròquia de Sant Joan de Ribera, passant per la Falla Maestro Lope. Una vegada en la Parròquia es realitzarà la vigília i l’oració.

El divendres 8 de febrer les activitats començaran a les 8 hores en la citada Parròquia on es realitzarà l’oració del matí, l’eucaristia i el besamans a la medalla de la Verge. A les 12 hores la Verge es traslladarà a la Parròquia de San José Obrer i, ja a la vesprada, des d’aquesta Parròquia es traslladarà a la Parròquia del Sagrat Cor de Jesús on es realitzarà també la vigília i l’oració. La Parròquia romandrà oberta tota la nit en oració.

El dissabte 9 de febrer, a les 9.30 hores, serà la trobada amb els fidels en la Parròquia de Sagrat Cor i, una hora més tard, a les 10.30 hores, tindrà lloc la celebració de l’eucaristia amb ofrena de tots els grups i posterior besamans a la medalla de la Verge. Després d’aquesta primera part del matí serà la processó amb el rés del Sant Rosario cap al cementeri.

A les 12.30 hores es traslladarà de nou la imatge per a visitar les diferents residències del municipi i, a les 16.30 hores, des de la Plaça Sequera, es traslladarà fins a la Parròquia de la Nativitat on estarà a les 19 hores, moment en el qual eixirà en direcció a la Parròquia de San Miguel on tindrà lloc la vigília i l’oració.

Per a finalitzar la visita de la Verge dels Desemparats a Burjassot, el diumenge 10 de febrer, després de l’oració del matí a l’Església de San Miguel, serà el trasllat de la imatge, a les 10.30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament on tindrà lloc, a les 11.30 hores, l’eucaristia “pro populo”, solemne missa concelebrada per l’Excm. Sr. Arturo Pablo Ros Murgadas, Bisbe Auxiliar de València, al costat del Sr. Vicari Episcopal, Rvd. Jesús Corbí Vidagany i diferents sacerdots que els acompanyaran en la celebració. L’eucaristia serà cantada per membres voluntaris de tots els cors de Burjassot i la col·lecta serà destinada a MAIDES. Acabada la missa, la Verge tornarà a la Parròquia de San Miguel.

Ja a la vesprada, a les 17 hores i acompanyats de l’Agrupació Musical Les Sitges, tindrà lloc la processó de la Verge que finalitzarà en la Plaça de l’Ajuntament. Una vegada finalitzada, es procedirà a acomiadar a la imatge de la Verge.