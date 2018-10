Burjassot: La Setmana Cultural de la Falla Mendizábal, “Cultura 10” comença a rodar el pròxim 2 de novembre

Print This Post

La Comissió de la Falla Mendizábal de Burjassot ho té tot preparat perquè aquest divendres, 2 de novembre, done començament la seua setmana cultural, “Cultura 10”, uns dies en els quals el teatre, l’esport, la pólvora o la història de la pròpia Comissió van a ser els protagonistes.

Així, la inauguració de la setmana serà el 2 de novembre a les 20:45 hores en el Casal de la Falla per a, el dissabte 3 de novembre, donar pas a la primera de les activitats, en aquest cas dedicada als infantils, a partir de les 9:30 hores. Ja a la vesprada, sobre les 18 hores, es posarà en escena per part de les i els fallers de la Comissió l’obra de José Cedena “Cèsar a gust” en la Casa de Cultura, dins de la jornada teatral de l’Agrupació de Falles.

El diumenge 4 de novembre toca excursió a Sagunt, amb eixida a les 9 del matí i, el dilluns 5 de novembre les activitats tornen al Casal de la Falla amb la xarra-col·loqui “L’esport femení”, que estarà dirigida per la periodista Eva Navarro i comptarà amb la participació d’Esther Díaz, del València Basket, Eli Ríos, del Club Burjarunners, Tere Saurí, exjugadora del Llevant UD Femení, Sandra Hernández, del valència CF i Andrea Almenar, del Club de Rugbi Sant Roc. Serà a partir de les 20 hores.

L’esport donarà el testimoni a la tradició i a la pólvora ja que el dimarts 6 de novembre a les 20 hores tindrà lloc la xarrada “La pujà i els seus orígens”, a càrrec de Pedro Jiménez Castillo “Pere”, formador de CRE i component de la Penya El Coet de Burjassot.

Continuarà la tradició sent protagonista de la setmana cultural amb la xarrada sobre “La Setmana Santa de València: una traïció que mira al mar” a càrrec de José Vilaseca, pedagog i escriptor. En aquest cas la xarrada tindrà el dimecres 7 de novembre a les 20 hores.

Luís Calderón serà el ponent de la xarrada del dijous 8 de novembre a les 20 hores sobre el “Passat, present i futur del Cant d’estil” per a donar pas, el divendres 9 de novembre a la xarra-col·loqui sobre els 45 anys de la Falla Mendizábal. En aquest cas, estarà moderada per la periodista María Sisamón i tindrà lloc a les 20 hores també en el Casal de la Falla.

Per a acomiadar la Setmana Cultural, el dissabte 10 de novembre a les 10:30 hores serà l’excursió al Museu de la Setmana Santa Marinera, per a menjar després de pícnic. I, ja el diumenge 11 de novembre, en el Casal de la Falla, a les 11:30 hores començarà el Concurs Gastronòmic amb el qual es posarà punt i final a aquesta gran setmana d’actes.