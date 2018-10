Burjassot suspèn les classes d’Infantil, primària i secundària dels centres educatius públics i concertats

Print This Post

A causa de les inclemències meteorològiques i per motius de seguretat, l’Ajuntament de Burjassot ha pres la decisió de tancar els centres educatius públics i concertats d’infantil, primària i secundària per a aquesta vesprada de dijous 18 d’octubre i tot el dia de demà divendres 19 d’octubre. Els xiquets que ja s’hagen anat a casa a menjar ara mateix ja no és necessari que tornen als centres educatius, els xiquets que encara es troben en els centres educatius poden ser arreplegats a partir de les 15 hores o quan consideren els seus pares.

A causa que es desconeix l’evolució durant aquesta vesprada i nit de les pluges i davant la dificultat d’avisar a les famílies i centres educatius abans del començament de les classes, s’ha pres la decisió de suspendre les classes tal com s’ha indicat anteriorment.