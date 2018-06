El ‘Bus de la Llengua’ passa per Almussafes

Connect on Linked in

Un centenar d’alumnes del CEIP Almassaf i desenes de veïns i veïnes del municipi participen en els tallers d’aquesta iniciativa

La Generalitat Valenciana fomenta l’ús del valencià sota el lema ‘Sempre teua, la teua llengua’

Almussafes, a 18 de juny de 2018. L’esplanada del Centre Cultural d’Almussafes ha rebut hui, dilluns 18 de juny, el ‘Bus de la Llengua’, pel que han passat un centenar d’alumnes de quart de Primària del CEIP Almassaf i desenes de ciutadans. En l’estand, dos monitors han coordinat diversos tallers didàctics en els quals el valencià és el protagonista. La iniciativa, que forma part de la campanya ‘Sempre teua. La teua llengua’ i està recorrent aquest 2018 un total de 77 municipis i que en 2019 passarà per altres 29 localitats, està impulsada per la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de Política Lingüística.

En el bus, dos monitors s’encarreguen de realitzar els tallers dissenyats per a dinamitzar les visites, tant als centres educatius com de públic en general. En concret, els alumnes i els visitants de la població han pogut participar en diferents dinàmiques en les quals s’aposta per l’ús del valencià de manera creativa i didàctica, atès que s’anima als assistents a escriure, imaginar eslògans i a contestar preguntes relacionades amb les paraules, entre altres qüestions, i han rebut material promocional de la campanya.

“L’Ajuntament d’Almussafes ha volgut unir-se a aquesta iniciativa per a animar a la ciutadania a utilitzar el valencià en la seua vida quotidiana”, explica la regidoria de Cultura, Teresa Iborra. “La llengua és una font de cultura molt important i hem de no solament preservar-la sinó fer-la present”, destaca.

L’objectiu d’aquest programa, que durant 2018 visitarà 77 municipis i en 2019 es dirigirà a altres 29, és motivar i divertir als participants per a incrementar el nombre d’usuaris del valencià, ampliar els usos dels parlants i augmentar el prestigi social de la llengua autòctona de la Comunitat Valenciana. Segons la Conselleria d’Educació, la campanya “aposta per la diversitat lingüística i la cohesió social com a valors bàsics per a la consecució de l’equitat lingüística”.

Encara que des de les 9.20 i fins a les 12.40 hores els protagonistes d’aquest espai han sigut els alumnes del col·legi, a partir de les 13 hores s’ha obert a la població en general, per la qual cosa la ciutadania també ha pogut gaudir de les activitats dissenyades per a donar a conèixer la iniciativa, que també està visitant les festes més rellevants de les principals ciutats de les tres províncies valencianes.