El Cadet Femení Blanco del C.B. Almussafes guanya la Lliga 2017-2018

Connect on Linked in

L’equip aconsegueix imposar-se al C.B. l’Horta Godella per 82-66 en la final, que es va disputar el passat dissabte 19 de maig a Vila-real

La FBCV va atorgar a la jugadora Paula Capellino el títol de millor jugadora de la trobada (MVP) durant l’acte de lliurament de trofeus

Almussafes, a 21 de maig de 2018. L’equip cadet femení blanc del C.B. Almussafes ha guanyat la lliga de la categoria preferent. El conjunt almussafeny va disputar la final del campionat contra el C.B. l’Horta Godella el passat dissabte 19 de maig en el Centre de Tecnificació de Vila-real, obtenint un resultat de 82-66, la qual cosa corona les joves de l’equip com les millors del campionat organitzat per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana. La jugadora de l’equip Paula Capellino va ser nomenada MVP del partit per l’organització, per la qual cosa el motiu d’alegria va ser doble per a l’entitat, la qual es mostra molt contenta per aquest triomf.

Les joves que actualment integren l’equip cadet femení blanc del Club Bàsquet Almussafes porten ja diverses temporades destacant en les diferents competicions en les quals participen. Els durs entrenaments realitzats durant la present temporada al costat del seu entrenador, José Herrero, i el seu afany de superació les han portat a obtenir un nou èxit en la seua trajectòria esportiva. Les xiques han aconseguit guanyar la Lliga 2017-2018 Cadet Femení en la categoria Preferent organitzada per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana. “Quina millor manera d’acabar la lliga que guanyant-la. Enhorabona a les xiques, al cos tècnic i a les famílies que ens han acompanyat”, declaren des del club.

Després de superar la fase regular del campionat i els partits de les semifinals, en les quals van superar al València BC Roig gràcies a l’avantatge aconseguit en el Pavelló Poliesportiu d’Almussafes, el passat dissabte 19 de maig a les 19 hores es van plantar en el Centre de Tecnificació de Vila-real, a Castelló, per a disputar la trobada final contra el C.B. l’Horta Godella. Les almussafenyes es van imposar a les seues rivals per 82-66. D’aquesta forma, van aconseguir arreplegar el millor dels fruits a tants mesos d’esforç i treball en equip per a aconseguir portar ben lluny el nom d’Almussafes demostrant el seu constant afany de superació.

Tal com s’arreplega en la crònica publicada en la pàgina web de la FBCV sobre la jornada, en la qual també es van celebrar les finals d’altres categories dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, “al descans, les jugadores de José Herrero ja atresoraven una folgada diferència que van saber mantenir en la segona part per a certificar així la bona trajectòria d’una generació que ha estat molt present en els moments decisius de les últimes temporades”. Per a arredonir una vesprada per al record, l’organització va proclamar a la jove del C.B. Almussafes Paula Capellino com MVP de la final (jugadora més valorada), reconeixement que va rebre en forma de trofeu de mans del director esportiu de la FBCV, Israel Sanchis.

Jornades de portes obertes

Amb l’arribada del final de la temporada, el C.B. Almussafes està desenvolupant una sèrie de jornades de portes obertes per a donar a conèixer el club i explicar a les famílies interessades a inscriure als seus fills o filles el funcionament de l’escola. Així, l’entitat convida als i les joves de la localitat de totes les edats a provar sense cap tipus de compromís amb l’objectiu de confirmar si realment els interessa l’activitat per a practicar-la a partir de l’inici de la pròxima temporada 2018-2019.

Per a participar en aquesta iniciativa, la junta directiva informa que tan sols és necessari enviar un correu electrònic a cbalmussafes@gmail.com indicant el nom i l’edat, després del que es posaran en contacte per a concertar una cita per a les pròximes setmanes. Des del C.B. Almussafes destaquen que “amb la pràctica del bàsquet es desenvolupen aspectes molt beneficiosos com l’esport, el treball en equip, el compromís de pertinença a un grup, els hàbits motors, la concentració i l’autodisciplina, entre altres qüestions”.