La Caixa premia un projecte de l’IES l’Om de Picassent que reutilitza la palla de l’arrós

L’IES l’Om de Picassent és un dels cinc centres que han guanyat el Premi “Desafío Emprende” consistent en un viatge formatiu a Silicon Valley

Un equip d’estudiants de l’IES l’Om de Picassent és un dels cinc guanyadors dels Premis Edu Caixa, amb el seu projecte Biobexa. Es tracta d’una iniciativa que evita cremar la palla de l’arròs i aprofita i distribueix l’àcid que s’obté d’ella per a l’acceleració de la reproducció de la vegetació. En concret, han guanyat el Premi Desafío Emprende, que s’atorga a l’alumnat d’ESO, FP o Batxillerat, i que inclou un viatge a Silicon Valley, el principal focus d’innovació, emprenedurisme i desenvolupament tecnològic dels Estats Units.

Segons ha manifestat, Fran Blanch, professor de l’IES, “El desafiament plantejat per l’organització és la seua industrialització, comercialització i impacte en la societat, a més d’establir quins són els possibles rols de Biobexa i definir un pla de posada en marxa basat en la relació amb un actor dins de la cadena, dins de la transformació de la palla de l’arrós en àcid levulínic”.

Durant la recepció, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha felicitat un a un els estudiants guanyadors així com també el seu professor, i s’ha mostrat molt orgullosa d’esta distinció, «Com a alcaldessa em sent orgullosa de tindre estudiants com vosaltres a Picassent amb un talent tan elevat i que a més, mostreu, a partir del vostre treball, la preocupació per donar solució a este problema que afecta el nostre entorn natural».

El Premi Desafio Emprende impulsat per cinquè any consecutiu ha comptat amb un total de 1.232 equips candidats. Durant la seua estància a Silicon Valley, participaran en tallers i aprendran dels professionals que treballen en empreses allí afincades per aprofundir en el seu projecte i millorar-lo.