Calentant motors per a la XVI Matinal Motera de El Perelló

El pròxim diumenge 29 d’abril, a les 9 i mitja del matí, més d’un miler de flamants motos inundaran El Perelló en un dels esdeveniments més esperats de l’any: la XVI Matinal Motera del Perelló, que porta celebrant-se des de fa 15 anys en la població perellonera.

La Matinal Motera, organitzada per l’Associació Motera de El Perelló, s’ha convertit ja en tot un clàssic per als amants del món del motor qui, cada volta en major número, acudeixen cada any a la localitat costanera on es concentra una infinitat d’aquestes esplendoroses joies sobre dues rodes.

Un dels moments més esperats per veïns i apassionats d’este món és la volta d’honor que durant cada edició realitzen els moters per la població: una oportunitat única per a gaudir de la gran quantitat de motocicletes que existeixen i admirar la seua majestuositat i esplendor. I com cada any, no li faltarà de res a la jornada: esmorzar, inflables per als més menuts, un mercat moter ambulant i una exhibició de cotxes antics que segur et deixarà bocabadat.

I com a colofó d’aquest gran dia moter, se celebrarà un sorteig de productes oferits pels diferents patrocinadors, entre els quals destacaran les invitacions per a degustar els menús de qualitat dels restaurants perelloners.

Deixa’t seduir per l’espectacularitat de la XVI Matinal *Motera del Perelló diumenge que ve 29 d’abril al Perelló!