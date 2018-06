La campanya informativa de reciclatge orgànic del contenidor marró suma ja més de 1.400 voluntaris a Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 27 de juny de 2018 – “A hores d’ara, parlar de reciclatge a Alzira és parlar de conscienciació ciutadana”. Així ho declara el regidor de Serveis Públics, Fernando Pascual, en finalitzar l’última campanya informativa de reciclatge orgànic, realitzada a la zona del parc Pere Crespí. Una campanya que ha aconseguit superar l’objectiu de 300 voluntaris, amb un total de 335 les persones que, en tan sols dos dies, s’han adherit al reciclatge orgànic.

Tal com ja es va informar, esta campanya de reciclatge orgànic és voluntària, i la incorporació del contenidor marró està realitzant-se per zones, per tal d’informar de les responsabilitats i obligacions de ser voluntari de reciclatge orgànic.

Com a mostra d’agraïment al voluntariat, l’Ajuntament d’Alzira ha fet entrega d’un poalet marró xicotet per a reciclar al domicili, bosses biodegradables i una clau amb clauer per a poder dipositar la bossa de l’orgànic generat al nou contenidor marró ubicat als llocs habituals, al costat de la resta dels que ja utilitzem per a reciclatge, el groc, verd, blau i gris.

Fernando Pascual, regidor de Serveis Públics, destaca la gran acceptació d’esta campanya: “Estem més que satisfets amb la resposta de la ciutadania. Recordem que inicialment ja es van realitzar campanyes d’informació en les zones del parc de l’Alquenència/carrer Gabriela Mistral, les avingudes de Sants Patrons i Lluís Suñer i ara a la zona del parc Pere Crespí, que han donat com a resultat quasi 1.400 voluntaris disposats a participar en el reciclatge orgànic. Però la lectura que fem és que els veïns i veïnes d’Alzira són conscients de la importància de reciclar, de cuidar el nostre entorn i participar activament, i també no menys important, cal recordar que, com més reciclem, menys pagarem”.