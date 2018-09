La campanya “Queremos mejorar, ayúdanos” dóna un pas mes per a mantenir neta Burjassot

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Primer van ser els fanals, amb l’objectiu de conscienciar a les i els veïns de Burjassot de la importància de la seua cura i de mantenir a les mascotes allunyades de les mateixes perquè els orines dels gossos no facen mal als elements metàl·lics que les componen. En segon lloc, amb imatges fresques i missatges clars, els contenidors del municipi ja llueixen missatges directes i de conscienciació ciutadana per a mantenir el municipi com a tots els ciutadans els agrada, net.

I, en aquests dies, l’Ajuntament de Burjassot ha fet un pas més, dins de la campanya “Volem millorar, ajuda’ns”. Ho ha fet amb l’inici del repartiment d’uns fullets informatius molt divertits i amb imatges actuals en els quals s’indica on cal dipositar cadascun dels residus que es generen, l’obligatorietat d’arreplegar els excrements dels animals, la ubicació dels pipicanes i dels Gospark o la importància de respectar el mobiliari urbà.

“Per a l’Ajuntament, la neteja del nostre municipi és fonamental, i per açò seguim avançant en la conscienciació també dels nostres ciutadanes i ciutadans. Entre tots, col·laborant, es pot aconseguir l’objectiu d’aconseguir un municipi més net i més cívic, a més òbviament de tots els serveis amb els quals ja explica l’ajuntament de Burjassot. Aquesta campanya comptarà amb més elements per a ajudar a la conscienciació, i s’aniran posant en pràctica en els pròxims mesos”, ha apuntat Rafa García, Alcalde de Burjassot.

Així, el gos Burja, acompanyat del seu amo, fer un recorregut pels carrers de Burjassot i mostra la importància de respectar cadascun dels espais pels quals passa. D’una banda, l’obligatorietat d’arreplegar els excrements, en est case responsabilitat de l’amo, i dipositar-los en la paperera o en el contenidor ja que els excrements poden transmetre malalties, generar focus de brutícia, males olors…igual que succeeix amb els pipís. Per aquest motiu, no s’ha de deixar a l’animal orinar en fanals, papereres, cantonades…i s’ha de portar una botella desinfectant. Així mateix, recorda que les mascotes han de portar el seu collaret i corretja, portar-les lligades i sempre amb morrió.

Finalment, el fullet també conté la informació per a la recollida d’andròmines de la via pública, tant el telèfon gratuït al que cal cridar perquè els retiren, 900 921 922 com el correu electrònic de la Brigada Municipal d’Obres, brigada.obras@ayto-burjassot.es i la informació de l’Ecoparc de Paterna.

L’objectiu d’aquesta nova campanya és conscienciar als ciutadans i les ciutadanes de la importància de mantenir Burjassot net de qualsevol tipus de residu.