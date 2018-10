Campanya Solar de l’AECC a Guadassuar

Connect on Linked in

La unitat mòbil ha visitat el municipi per informar als veïns i veïnes sobre la importància de la prevenció del càncer de pell.

La unitat mòbil de la Campanya Solar de l’Associació Espanyola contra el Càncer ha visitat Guadassuar.

Al llarg del matí els veïns i veïnes, han acudit a la unitat per rebre informació i una revisió dermatològica amb l’objectiu de prevenir el càncer de pell.

El 90% dels casos de càncer de pell es poden curar si es detecten a temps.

La doctora recomana, a més, aprendre a examinar les pigues a través de cinc aspectes. La Asimetria, les vores, el color, el diàmetre i l’evolució.

Si s’observa que una piga pateix algun dels canvis hi ha que acudir al dermatòleg.

Per a això, hi ha que agafar hàbits adequats davant el sol. La utilització d’un protector solar no exclou les precaucions necessàries davant qualsevol exposició. I no només en els mesos d’estiu, tot l’any la pell ha d’estar protegida davant els rajos de sol.

Els experts aconsellen protegir-se amb un barret, ulleres de sol i samarreta.

No exposar als nounats i xiquets directament al sol i elegir un índex de protecció adequat a cada tipus de pell i evitar exposar-se al sol en les hores centrals del dia.