Les campanyes d’aparadors i menús literaris protagonitzen el 30 aniversari dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira

Connect on Linked in

Els hostalers i els comerços d’Alzira participen d’aquesta manera en la celebració de l’efemèride

Aquest dimecres, 24 d’octubre, el restaurant Camí Vell ha acollit la roda de premsa en què Edicions Bromera i l’Ajuntament d’Alzira han presentat les dues campanyes que protagonitzen la celebració del 30 aniversari dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira amb la col·laboració dels hostalers i els comerços del municipi. L’acte ha comptat amb la participació de Josep Gregori, editor de Bromera; Diego Gómez, alcalde d’Alzira; Aida Ginestar, regidora de Cultura i Esports; i Toni López i Marisa Martínez, representants dels hostalers i dels comerciants, respectivament, a l’Associació Empresarial d’Alzira.

Per a commemorar aquesta efemèride, enguany s’han programat una sèrie d’activitats especials per tal d’acostar la fita als alzirenys i alzirenyes. Així, el certamen aposta per obrir la celebració a públics molt diferents.

Entre les iniciatives per a celebrar els 30 anys de vida dels PLCA, cal destacar aquestes dues campanyes que incorporen la participació dels hostalers i els comerços d’Alzira. D’una banda, la campanya «Aparadors literaris» ̶ integrada per més de quaranta establiments ̶ ens proposa una ruta literària d’aparadors que repassen les novel·les guanyadores del Ciutat d’Alzira. A més a més, aquests locals disposaran de bosses de tela amb un disseny especial lligat al foment dels llibres per a obsequiar els clients.

De l’altra, cinc restaurants alzirenys posaran a disposició dels comensals un menú literari amb plats que juguen amb els títols de les novel·les guardonades aquests anys. Els clients que tasten un d’aquests menús s’emportaran un llibre, obsequi de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Josep Gregori, editor de Bromera, ha volgut destacar el paper d’aquest tipus d’activitats per a crear ambient i expectació de cara als Premis Literaris Ciutat d’Alzira: «Aquestes campanyes són un pas més per a donar a conéixer la nostra literatura a tot el món. No podem oblidar que Alzira és una capital literària de primer ordre, ja que anualment convoca els premis literaris més importants del nostre territori, tant pel que fa a l’import dels premis com pel que fa a la varietat de modalitats que es convoquen i el nombre d’originals presentats».

Per la seua banda, Diego Gómez, alcalde d’Alzira, ha explicat que ambdues campanyes «estan pensades per a traure la cultura al carrer, a les botigues i als restaurants, i potenciar així la participació de la ciutadania en la vida cultural alzirenya i en el certamen». Aida Ginestar, regidora de Cultura i Esports, ha remarcat la importància de la connectivitat d’aquests actes amb la gent: «Traslladar aquestes activitats al carrer, a espais propers, no només atrau l’atenció dels alzirenys i alzirenyes, sinó que també suposa una experiència única i una manera immillorable de celebrar el 30 aniversari d’aquests premis. L’objectiu és fer partícip a tothom d’aquesta fita». D’aquesta manera, des del consistori s’espera que aquestes campanyes ajuden a revitalitzar el teixit comercial d’Alzira i reforcen la idea que els PLCA «són de tots i totes».

Per últim, Toni López, representant dels hostalers a l’Associació Empresarial d’Alzira, ha afegit que «els “Menús literaris” són una forma excel·lent de posar en valor la nostra cuina i els nostres productes». Així, el cuiner alzireny fa una valoració molt positiva de la iniciativa i espera que aquesta tinga continuïtat de cara a properes edicions del certamen.

Ambdues campanyes, emmarcades en les jornades culturals al voltant dels PLCA, estaran en funcionament fins al 8 de novembre.

JORNADES CULTURALS

Cal recordar que les jornades han arrancat aquest dimarts 23 d’octubre amb la inauguració del programa d’activitats i amb la celebració de la taula redona «Les ciutats fan cultura», en la qual la regidora de Carcaixent Desirée Palma, l’alcalde d’Alzira Diego Gómez i el regidor de Benicarló Josep Barberà reflexionaren sobre el paper dels municipis com a motor de la cultura local i sobre els reptes de futur que han d’afrontar els consistoris per a seguir amb aquesta tasca.

Les activitats continuaran aquesta mateixa vesprada amb un taller infantil sobre l’obra Un mocador de pirata, de Ximo Cerdà, Premi Vicent Silvestre 2017. En aquesta divertida activitat, els xiquets i xiquetes podran estampar el seu propi mocador de pirata i gaudir d’una sessió de contacontes sobre aquesta novel·la que aborda amb humor un tema tan delicat com el del càncer. L’acte, a més a més, compta amb la col·laboració d’ASPANION.

D’altra banda, el dijous 25 d’octubre, a les 19.30 h, s’inaugurarà l’exposició commemorativa de la 30a edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira: «30 anys de premis». Seguidament tindrà lloc un joc de Trivial sobre els últims 30 anys a càrrec de l’escriptor Joanjo Garcia.

A més a més, el divendres 26 d’octubre, a les 19 h, es projectarà l’adaptació cinematogràfica de M’esperaràs?, de Carles Alberola, text que va estar guardonat amb el Premi de Teatre Palanca i Roca 2013. L’acte, en el qual participaran tant l’autor com diversos membres de l’equip de producció de la pel·lícula, comptarà amb una segona sessió a les 22 h. Aquesta activitat ha estat organitzada amb la col·laboració d’Albena Teatre i del Club Cinema Alzira.

Les jornades es tancaran amb dues accions culturals més. D’una banda, el dimarts 6 de novembre, a les 19 h, Xavier Duran ̶ guanyador del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2017 amb L’imperi de les dades. El ‘big data’: oportunitats i amenaces ̶ oferirà el seu punt de vista sobre privacitat i xarxes socials a la xarrada titulada «Què saben de tu les xarxes socials? Com protegir la nostra privacitat en un món hiperconnectat?».

De l’altra, la taula redona «La revolució de les dones en la música», a càrrec de les cantants Aitana Ferrer, Vera Carrisal (Mafalda), Mireia Vives i Flora Sempere (El Diluvi) i de la productora musical Carme Laguarda, posarà el punt final a les activitats al voltant dels PLCA el dijous 8 de novembre amb una reflexió sobre l’evolució del panorama musical valencià en les últimes dècades.

LLIURAMENT DELS PREMIS

El dia 9 de novembre es lliuraran els premis del 2018, durant el transcurs del tradicional sopar literari, que tindrà lloc a la sala Rex Natura. No obstant això, el veredicte del premi de teatre es farà públic el 26 d’octubre, mentre que el 2 de novembre es donaran a conéixer els veredictes de les modalitats infantil, juvenil i d’àlbum il·lustrat.

Podeu descarregar ací el programa d’actes de les Jornades Culturals al voltant dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2018.