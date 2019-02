Campeones, la pel·lícula guanyadora dels Goya, inspira la celebració de la MICE a Sueca

Print This Post

Diumenge 10 de febrer es disputarà un partit de campions entre els usuaris del Centre Ocupacional Municipal i la Fundació SASM

La ciutat acollirà projeccions escolars i altres actes per a tots els públics emmarcats en el festival

Sueca repeteix com a seu comarcal a la setena edició de la Mostra de Cinema Educatiu (MICE) amb un cicle d’activitats que se celebraran del 7 al 23 de febrer a diferents poblacions del territori valencià. Dins d’esta extensa programació, la capital riberenca reafirma així l’interés de la localitat per la cultura de la imatge al sector infantil i juvenil mitjançant el foment de noves formes d’oci, la comunicació audiovisual i l’intercanvi d’idees, objectius fonamentals d’esta mostra.

El diumenge, 10 de febrer, començaran les activitats amb un partit de bàsquet d’autèntics campions que disputaran els usuaris del Centre Ocupacional Municipal i la Fundació SASM de Sueca, al Pavelló Cobert del municipi, a partir de les 18:00 hores. L’organització ha confirmat la presència en esta competició de Natxo Rodilla, exjugador professional. Després, a les 20:00 hores, al Centre Municipal Bernat i Baldoví tindrà lloc la projecció de la millor pel·lícula als premis Goya 2019, Campeones. En acabar el llargmetratge premiat de Javier Fesser s’ha programat el col·loqui “Una aventura d’inclusió i educació en valors”, que comptarà amb la participació de l’actriu principal de la pel·lícula, Athenea Mata, i que serà moderat pel crític de cinema Carlos Gurpegui i l’actriu Eva Magaña.

La programació d’actes seguirà el dimarts, 12 de febrer, al CPEE Miquel Burguera. A partir de les 10:00 hores fins a les 14:00 hores, es realitzaran les projeccions dels curtmetratges presentats a la MICE Internacional. La iniciativa acabarà el dimarts i dimecres, 19 i 20 de febrer, amb la projecció oberta, per a tots els col·legis del municipi, dels curtmetratges presentats a la mostra al Centre Municipal Bernat i Baldoví.

El regidor d’Educació i Cultura, Vicent Baldoví, ha explicat que la Mice és sinònim també d’inclusió i ha insistit en la idea que la cultura audiovisual pot despertar entre els joves una educació social que inspire una mirada crítica i fomente una major visibilitat del col·lectiu de persones amb diversitat funcional. És per este motiu, que “la nostra aposta enguany ha sigut recrear el partit de la pel·lícula Campeones a la suecana, amb els nostres campions particulars del Centre Ocupacional i la Fundació SASM, que viuen este estigma al seu dia a dia. A través d’esta jornada lúdico-festiva, volem convidar a totes les persones participants a gaudir d’una vesprada d’esport i cinema, però també a reflexionar sobre la normalització de la diversitat de la nostra societat” ha remarcat Baldoví.