El primer campus ‘Escola Valenciana d’Innovació Servef-UV’ abordarà la innovació en la formació per a l’ocupació

El Servici Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) i la Universitat de València (UV) presentaran al Centre Cultural La Nau els dies 4 i 5 d’octubre el primer campus de ‘l’Escola Valenciana d’Innovació Servef-UV’, que naix de la necessitat d’abordar des de l’Administració la transició cap a una nova cultura corporativa compromesa amb la innovació en l’àrea de la formació per a l’ocupació.

El Servef i la UV han posat en marxa aquest campus dirigit a col·lectius valencians relacionats amb la formació per a l’ocupació amb l’objectiu de compartir experiències innovadores que milloren la qualitat de la formació que la Generalitat ofereix a les persones per a millorar o aconseguir ocupació.

Sota el lema ‘L’emoció d’innovar’, el programa constarà de diversos diàlegs i experiències pràctiques d’innovació, en què destacats i destacades experts de diferents àrees professionals explicaran els seus projectes innovadors.

Entre ells es troben professionals com l’experta en periodisme i intel·ligència emocional Ami Bondia, que impartirà el taller ‘La Brúixola dels Sons’, en què ensenyarà com potenciar el talent i aprendre a comunicar per a crear una exitosa marca personal. Una altra invitada destacada és l’especialista en gamificació i CEO de ‘Concierta’ Laura Fidalgo, qui a través del seu taller ‘Superherois en acció amb Lego Serious Play’ ajudarà les persones assistents a descobrir les seues habilitats de lideratge.

L’actor, pedagog i creador ‘d’ImproVivencia’ Javi Soto també es troba entre els ponents d’aquest campus. Amb la seua xarrada ‘Improvisació i creativitat, nous horitzons’ abordarà el desenvolupament personal, la comunicació, la creativitat i el treball en equip.

Així mateix es presentaran i analitzaran la metodologia i resultats del programa Innotalks Innova, que està impulsat per la Subdirecció General de Formació del Servef i la Càtedra Innova Servef-UV i vol contribuir a generar valor públic dissenyant, desenvolupant i incentivant una nova cultura organitzativa capaç d’obtindre i recolzar de forma activa les aportacions i recomanacions de les persones interessades en la formació professional per a l’ocupació en tots els àmbits.

Aquest esdeveniment comptarà també amb presència institucional. Entre altres membres institucionals que participaran en els diferents diàlegs, s’encarregaran de la inauguració d’aquest campus la rectora de la UV, Mavi Mestre; el conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent, i la vicerectora d’Innovació i Transferència, María Dolores Real. Clausuraran aquesta trobada el secretari autonòmic d’Ocupació i director general del Servef, Enric Nomdedéu; i la vicerectora d’Ocupació i Formació Direcció Càtedra, María Adela Valero.

Innovar col·laborant

Es tracta d’un esdeveniment emmarcat en la Càtedra Innova Servef-UV, que té per objecte posar en marxa una línia d’R+D+i d’excel·lència especialitzada en formació ocupacional i col·laborar amb els plans de formació del Servef per a afavorir la creació d’un nou coneixement i de bones pràctiques innovadores en aquesta àrea dins de la Comunitat Valenciana.

‘L’Escola Valenciana d’Innovació Servef-UV’ vol distingir-se i ser reconeguda en el futur per la seua aposta per la innovació a través de la contribució transformadora de les persones. Aquest projecte té com a finalitat crear un espai estable i col·laboratiu, encaminat a millorar la gestió del coneixement intern de l’organització per part de la ciutadania per a poder construir una administració receptiva i adaptable als canvis.