“Cançó de Gel i Foc” a la valenciana en La Valldigna

Connect on Linked in

La Valldigna presenta en el Cub dels Comarques la seua oferta turística per a 2019 centrada en la posada en valor dels imponents recursos naturals i patrimonials de Tavernes, Barx, Simat i Benifairó

Pilar Moncho: “La Valldigna és una fantàstica destinació per a visitar perquè té de tot, sendes, platges, sol, patrimoni, gastronomia excel·lent i, sobretot, bona companyia en cadascun dels vostres pobles”

El president de la Mancomunitat de la Valldigna, Vicent Ribera, ha presentat en el Cub dels Comarques la seua oferta turística per a 2019 centrada en la posada en valor dels imponents recursos naturals i patrimonials de Tavernes, Barx, Simat i Benifairó. També han acudit a la presentació la diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho; els alcaldes de Benifairó, Josep Antoni Alberola, i de Simat, Victor Mansanet, i el regidor de Barx, Virgilio Montagut, així com el director del Patronat de Turisme de València, Evarist Caselles.

Segons Ribera, “l’imponent Monestir de Simat és el nucli d’una vall molt digna –com ja va asseyalar el rei Jaume-, un espai envoltat de muntanyes en forma de ferradura, obert al mar en Tavernes, municipi en el qual van van eixir a la llum restes de focs i habitació humana prehistòrics dels més antics d’Europa, en les excavacions fetes a la Cova del Bolomor”.

En el territori Valldigna, “comptem també amb la nevera de Barx, construïda en època medieval pels monjos cistercencs per al comerç del gel, la mesquita de la Xara propera al monestir de Simat o el castell mossàrab de Marinyen en Benifairó, conegut també com el de la Reina Mora, entre altres tresors naturals i patrimonials”.

Així, des del foc prehistòric fins al gel medieval, a la Valldigna li sobren raons per a atraure la visita de viatgers a la recerca de les petjades més èpiques de la nostra civilització, al més pur estil de la celebèrrima història novelada per George R. R. Martin.

La màxima responsable de l’Àrea de Turisme de la Diputació, Pilar Moncho, ha felicitat els representants de la Mancomunitat de la Valldigna per la tenacitat mostrada per a promocionar el territori valencià. “La Valldigna és una fantàstica destinació per a visitar perquè té de tot, sendes, platges, sol, patrimoni, gastronomia excel·lent i, sobretot, bona companyia en cadascun dels vostres pobles”, ha assenyalat.

Per la seua banda, Vicent Ribera, ha aprofitat l’ocasió per a manifestar la necessitat de “nous esforços institucionals per a recuperar alguns espais més degradats, com el castell de Benifairó, que ens lliguen a la història del nostre territori i ens connecten amb l’exemple de convivència i mestissatge cultural que va aconseguir cotes elevadíssimes en La Valldigna”.