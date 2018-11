Canvi de regulació del trànsit a Alzira

Print This Post

La Policia Local d’Alzira ha portat a terme un canvi en la regulació del trànsit, completant l’eliminació d’encreuaments amb semàfors en l’eix Pare Pompili-Suñer Orovig-Josefina Fernández, amb la instal·lació de rotondes provisionals.

Concretament, amb esta modificació s’han instal·lat tres noves rotondes provisionals als encreuaments dels carrers Massalavés amb Dr. José González, de l’avinguda del Parc i del carrer Gabriela Mistral amb carrer Pintor Enric Solbes.

Amb esta actuació, es completa la supressió de tots els semàfors des de l’entrada nord d’Alzira per la CV-43 (pont groc) o la CV-505 (ctra. d’Albalat) fins a l’entrada sud-est de la CV-50 (rotonda de les agulles o del bingo) amb un total d’11 rotondes de les quals 6 són provisionals.

Així, es millora tant el trànsit rodat com el de vianants i es pot apreciar una major fluïdesa de la circulació però al mateix temps es reduïx la velocitat dels vehicles de motor. També, en habilitar nous passos, es facilita el creuament dels vianants per la via.

La Regidora de Seguritat, Sara Garés, ha manifestat que este canvi “és una aposta de l’Ajuntament per la pacificació del trànsit i la millora de la seguretat viària, en la línia d’altres ciutats punteres en esta matèria”.