Canvi d’hora, aquest dissabte a les 3 seran les 2

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Passarem d’estar en l’horari d’estiu a l’horari d’hivern.

La nit entre el dissabte 27 i el diumenge 28 d’octubre tindrà lloc l’habitual, tot i que sempre polèmic, canvi d’hora. A les tres de la matinada seran les 2.

Passarem d’estar en l’horari d’estiu a estar en l’horari d’hivern. Així, amaneixerà abans i el sol s’amagarà més prompte a les vesprades.

Açò implicarà que haurem de canviar l’hora en els rellotges analògics. La gran majoria de telèfons, ordinadors, i dispositius intel·ligents faran el canvi d’hora automàticament.

A més, el canvi d’hora farà que puguem dormir una hora més. No només a Espanya, es tracta d’una mesura que es duu a terme a mig centenar de països de tot el món, en compliment d’una directiva comunitària en vigor des del 1974 i que, just aquests dies, és posada en dubte per Brussel·les.

En teoria, el canvi d’hora permet aprofitar millor la llum del sol i consumir menys electricitat. Però múltiples experts i estudis indiquen que, en realitat, l’estalvi d’energia aconseguit és mínim, mentre alerten dels efectes físics i psíquics que provoca canviar l’hora.

No obstant això, el d’aquest cap de setmana està lluny de ser l’últim canvi d’hora a què s’enfronten els ciutadans europeus.

Així, recorden. La nit entre el dissabte 27 i el diumenge 28 d’octubre a les tres de la matinada seran les 2.