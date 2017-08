El canvi de llambordes al carrer Major Santa Caterina acabarà amb les molèsties dels vianants de la zona

9 d’agost de 2016- Des de fa unes dies, estan realitzant-se les obres de condicionament i canvi

de llambordes (adoquines) al carrer de Santa Caterina d’Alzira. Uns elements que formen part del carrer des de fa més de deu anys, i que no han sigut tan encertades com podria semblar.

Després de les queixes arribades al Departament de Gestió Urbanística, es va considerar solucionar la incomoditat que donen les llambordes actuals per als vianants substituint-les per unes altres de caràcter pla; d’esta manera es millora la qualitat del que correspon al trànsit pel carrer i també millora la seua estètica, la qual cosa s’adherix a totes les actuacions que estan realitzant-se a la ciutat en els últims dos anys, i més significativament, els últims mesos.

Segons declara el regidor de l’àrea responsable, Fernando Pascual, “que Alzira està canviant la seua imatge és un fet indiscutible. Este equip de govern es va proposar uns objectius i estem complint-los, tant en grans intervencions com en les més menudes, com pot semblar en el cas del canvi de llambordes al carrer de Santa Caterina. Com hem fet en altres ocasions, des del nostre departament, hem informat als veïns/nes de la zona afectada per les obres perquè estiguen assabentats del propòsit d’esta intervenció i que intentarem que les molèsties siguen les justes per a tot el veïnat”.