Un cap de setmana replet d’activitats culturals a les comarques valencianes

La trobada de folklore “D’Arrel” va reunir al Centre del Carme de València a la Xaranga Kriptonita de Cullera; el músic Carles Dénia; i el grup Onades amb el seu espectacle “L’home del capell de palla”

El Puig va acollir la I Trobada de Ciutats Lectores, que va comptar amb ponències, activitats i intercanvi d’experiències per part de tècnics i tècniques de diferents localitats de les comarques valencianes

“Absència. Presència en l’habitar contemporani” s’inaugurà a Beneixida, coincidint amb l’aniversari de la pantanada de Tous de 1982, com un intent de rememorar aquella data i tractar de comprendre les conseqüències socials, econòmiques i d’identitat

L’àrea de Cultura de la Diputació de València ha tancat un cap de setmana replet d’activitats culturals en diferents comarques valencianes. Divendres el folklore arribava, de la mà de “D’Arrel”, a la ciutat de València; dissabte es celebrava la I Trobada de Ciutats Lectores a El Puig; i, per últim, el diumenge, la nova línia d’inversions per a projectes municipals d’arts plàstiques de l’àrea donava els seus primers fruits amb l’exposició “Absència. Presència en l’habitar contemporani”, a Beneixida.

Música, dansa i poesia amb “D’Arrel” al Centre del Carme

Les inclemències meteorològiques no van impedir que es celebrara la trobada de folklore i música popular valenciana, “D’Arrel”, organitzada per l’àrea de Cultura de la Diputació. El Centre del Carme de Cultura Contemporània de la ciutat de València va acollir diferents actes d’aquest encontre. Els qui s’aproparen fins al centre cultural, pogueren gaudir de l’actuació de la Xaranga Kriptonita de Cullera, així com del concert del músic Carles Dènia i la seua rondalla, al voltant del seu últim treball: L’home insomne”. Per últim, per a tancar un dia replet de folklore i música popular, el grup Onades va presentar el seu espectacle “L’home del capell de palla”, amb Cristina Martí i Xavi Richart a la dolçaina; el pianista Àlex Velázquez; els balladors Dora Martí i Carlos Linares; i l’artista Amadeu Vives.

El Puig va acollir la I Trobada de Ciutats Lectores

El dissabte, 20 d’octubre, el diputat de Cultura, Xavier Rius, acompanyat per l’alcaldessa de El Puig, Luisa Salvador, i el president de Full-Fundació pel Llibre i la Lectura, Jesús Figuerola, va inaugurar la I Trobada de Ciutats Lectores a la localitat de l’Horta Nord. L’encontre va comptar amb ponències i intercanvis d’experiències de biblioteques de diferents municipis de les comarques valencianes, com ara Bocairent, Paiporta, Corbera, Utiel o Marines. Per últim, la jornada es va clausurar amb un passeig poètic per El Puig, una de les activitats ideades i desenvolupades pel Consell de Lectura de El Puig dins del marc de les Ciutats Lectores.

“Absència” rememora la pantanada de Tous a Beneixida

Coincidint amb l’aniversari de la pantanada de Tous de 1982, el passat diumenge 21 d’octubre, s’inaugura a l’antiga església de Sant Roc, al poble vell de Beneixida, la mostra “Absència. Presència en l’habitar contemporani”, que pretén rememorar aquell luctuós succés i aprofundir en tot allò que va generar aquest esdeveniment en l’àmbit social, econòmic i d’identitat dels pobles.

La mostra d’arts plàstiques, finançada pel projecte d’ajudes a projectes intermunicipals de l’àrea de Cultura de la Diputació, ha estat comisariada per Rafael Tormo, Adrián Ripoll, Miguel Mallol i Elena Llácer, i es podrà visitar fins al pròxim 25 de novembre a Beneixida. Posteriorment, passarà per localitats com L’Alcúdia, la Llosa de Ranes o Algemesí.