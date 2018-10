‘Capella de Ministrers’ encapçala la llista de nominacions dels Premis de la Música Valenciana

Connect on Linked in

Valenciana, dedicaran aquesta edició al fundador de ‘Al Tall’ Vicent Torrent, qui rebrà el Premi d’Honor.La formació almussafenya opta als guardons de Millor Disc de Recuperació de Patrimoni Musical, Millor Disc de Música d’Arrel i Millor Gira

La Generalitat Valenciana convoca per primera vegada aquests premis, que es lliuraran el pròxim 8 de novembre en el Teatre Principal de Castelló

El grup de l’almussafeny Carles Magraner, ‘Capella de Ministrers’, opta a un total de tres Premis de la Música Valenciana i encapçala, juntament amb ‘Auxili’, les nominacions a aquests guardons recentment creats per la Generalitat Valenciana per a donar visibilitat al sector. Concretament, pot guanyar els reconeixements concedits a Millor Disc de Recuperació del Patrimoni Musical, pel seu treball ‘Arrels’, Millor Disc de Música d’Arrel, per ‘La ruta de la seda’, i Millor Gira. La gala de lliurament dels premis se celebrarà el pròxim dijous 8 de novembre en el Teatre Principal de Castelló i es retransmetrà en directe a través de À Punt.

El pròxim dijous 8 de novembre, el Teatre Principal de Castelló acollirà la gala de lliurament dels recentment creats Premis de la Música Valenciana, uns guardons amb els quals la Generalitat Valenciana busca donar visibilitat a la qualitat dels grups i solistes de diferents estils del panorama musical de la Comunitat Valenciana. Entre les bandes i músics nominats en les 15 categories en lliça destaca ‘Capella de Ministrers’, el grup liderat per l’almussafeny Carles Magraner, que realitza una destacada tasca investigadora i musicològica del patrimoni musical espanyol des de 1987.

Amb tres nominacions, solament li iguala el grup Auxili. Concretament, ‘Capella de Ministrers’ pot alçar-se amb els premis al Millor Disc de Recuperació del Patrimoni Musical, pel seu treball ‘Arrels’, Millor Disc de Música d’Arrel, per ‘La ruta de la seda’, i Millor Gira. En la primera categoria s’enfronta a Pasqual Fuentes, l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València i Piacere dei Traversi. En la segona a Jonatan Penalba, Pep Gimeno ‘Botifarra i Ahmed Touzani i Rascanya. Finalment, en la qual reconeix la millor gira comparteix nominació amb Dani Miquel, La Habitación Roja i La Raíz.

“Comencem la primera edició d’uns reconeixements que feien falta, i molt, per a potenciar els artistes i la indústria musical valenciana, per a contribuir a augmentar els públics i perquè la societat conega els treballs i la labor impecable que el sector duu a terme des de fa dècades i que fins a fa uns anys no tenia suport institucional”, va assegurar el conseller de Cultura, Vicent Marzà, durant la presentació de l’esdeveniment, que es retransmetrà en directe per À Punt, la nova televisió autonòmica.

Aquests premis, que estan dedicats al compositor i artista Carles Santos i compten amb un jurat integrat per representants de les associacions professionals de la música que conformen la Taula de la Cultura