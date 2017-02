Carcaixent acollirà demà una meta volant de la Volta a la Ciclista a la Comunitat Valenciana

Estarà situada en la Plaça Major i el pas de la caravana està previst que passe cap a les 13.00 hores

Carcaixent acollirà demà una meta volant de la 3ª etapa (Canals – Riba Roja del Túria) de la 68ª edició de la Volta ciclista a la Comunitat València-Gran Premi Banc Sabadell. La meta estarà situada en la Plaça Major i s’espera que els corredors passen per ella entre les 13 i les 13.15 hores. La caravana entrarà pel carrer Emilio Donat i recorrerà els carrers de Santa Anna, Comandant Hernández, Marquesa de Montortal i Santa Bàrbara des d’on continuaran cap a Alzira. Al llarg del recorregut es comptarà amb el control d’un ample dispositiu del que participaran la Policia local i Protecció Civil, així com voluntaris i voluntàries de clubs esportius i particulars, coordinats des de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Carcaixent.

En la Volta, que finalitzarà este diumenge en València, participen 200 corredors de 25 equips dels quals 12 equips pertanyen a la categoria UCI World Tour. Un dels principals atractius de la prova és la presència de Nairo Quintana (Movistar). El corredor colombià és l’actual guanyador de la Volta a Espanya, a més de gaudir d’un palmarès envejable amb una victòria al Giro d’Itàlia (2014) i tres podis al Tour de França (segon el 2013 i 2015, a més de tercer en 2016).

Vicent Albelda, regidor d’Esports, ha agraït a tots els voluntaris i voluntàries la seua implicació en l’organització del pas de la Volta per Carcaixent i ha destacat la importància de recolzar proves com esta per al foment de la pràctica esportiva, l’esport base i una forma de vida saludable. A més, ha convidat a tots els veïns i veïnes a eixir al carrer per poder gaudir de l’espectacle que suposa un esdeveniment d’estes característiques.