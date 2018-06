Carcaixent acull la representació de l’assemblea d’El Despertar Femenino de 1918

Print This Post

Aquest acte s’ha emmarcat dins del programa de la Tercera edició de la Fira Modernista

Carcaixent ha celebrat la tercera edició de la Fira Modernista. Un any més, els carrers de la localitat s’han preparat per a recordar la seua història. Aquesta edició ha versat al voltant de la creació del sindicat de treballadores de la taronja, «Despertar Femenino», que ha tingut com a principal activitat la recreació de l’assemblea i la multitudinària manifestació de 1918.

Aquest acte ha sigut tota una reivindicació feminista, que algunes protagonistes han comparat amb la situació social actual.

Amb la representació de la manifestació ha quedat patent que la Fira Modernista de Carcaixent s’ha consolidat com un dels esdeveniments més importants de la Ribera Alta.

A més, també ha tingut lloc una concentració de bicicletes antigues. Propietaris de diferents parts d’Espanya han acudit a la cita per a recórrer els carrers de Carcaixent.