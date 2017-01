Carcaixent diposarà d’un Centre de Dia i d’un Centre Rehabilitació i Inserció Social per a persones amb malalties mentals

Este matí s’ha fet pública la col·laboració entre la Conselleria d’Igualtat i la Diputació de València en la dotació d’infraestructures destinades a persones amb malalties mentals

Segons s’ha fet públic este matí, Carcaixent disposarà d’un Centre de Dia i d’un Centre de Rehabilitació i Inserció Social per a malalts mentals crònics. El projecte suposarà una inversió estimada de 800.000 euros i, entre els dos centres es donarà cobertura a 90 usuaris, 70 per al CRIS i 20 per al Centre de Dia. En una roda de premsa celebrada este matí, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, han anunciat la col·laboració entre ambdues institucions en la construcció i equipament de centres destinats a persones amb malaltia mental i infància en quatre municipis de la província, entre els quals es troba Carcaixent.

El Centre de Dia per a persones amb malaltia mental crònica, serà un centre específic on es desenvoluparan programes intensius de recuperació funcional i activitats estructurades d’ocupació del temps lliure. Per altra banda, el Centre de Rehabilitació i Integració Social, (CRIS), oferirà serveis específics i especialitzats, orientats al món laboral adequats a les necessitats i situació concreta dels usuaris i de les usuaries. Actualment no es disposa de cap instal·lació d’estes característiques en tota la Ribera Alta, sent el més pròxims el centre CRIS de Xàtiva i el Centre de Dia per a malalts mentals Buendía a Alberic, de gestió privada-concertada.

Teresa Oliver, regidora de Benestar Social s’ha mostrat molt satisfeta amb l’anunci, “sense dubte és una gran notícia per Carcaixent i per a tota la comarca. Les persones amb trastorns mentals greus presenten problemàtiques i necessitats múltiples i variades per tant, era qüestió de justícia i eficiència, promoure i organitzar un sistema integral de serveis que asseguren l’adequada atenció, rehabilitació i suport a la integració comunitària dels malalts mentals crònics i donar suport a les seues famílies”.