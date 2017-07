Carcaixent disposarà d’una nova ordenança de tinença i protecció d’animals

El reglament té com a principal objectiu afavorir el benestar dels animals, aprofundir en la tinença responsable i garantir una bona convivència entre persones i animals.

El Ple de l’Ajuntament de Carcaixent ha aprovat per unanimitat una nova ordenança reguladora de la tinença i protecció dels animals que substitueix el text vigent de 2001. El nou reglament, com han explicat des de Compromís i Reiniciem, els grups municipals promotors de l’ordenança, vol assolir un nivell més elevat de protecció i benestar dels animals, afavorint una responsabilitat més elevada, i millorar la convivència entre les persones propietàries d’animals, els mateixos animals i la resta de la ciutadania.

La nova ordenança regula principalment els aspectes relacionats amb les condicions de manteniment i higiene dels animals, així com la salut pública i les mesures que afecten la tranquil•litat i seguretat de les persones. Per altra banda, també inclou algunes diferències significatives respecte al text en vigor i que responen a demandes socials actuals, com són l’habilitació d’espais per a la posada en marxa de colònies felines o les obligacions i els drets que els propietaris i els animals tenen en la via pública, els espais públics i en els espais habilitats per a l’esplai de gossos.

Com es va exposar al Ple, un dels principals objectius de la nova ordenança és reduir les elevades taxes d’abandonament animal, és per això que el règim sancionador del nou reglament conté una major tipificació de faltes per a vetlar pel benestar dels animals. D’esta manera, s’ha creat també un protocol d’actuació per a animals ferits i abandonats, en què s’especifica quins són els passos a seguir davant estos casos per part de les entitats implicades. En la mateixa línia, l’ordenança contempla la creació de l’Oficina Municipal de Protecció Animal, un departament especialitzat, adscrit al departament de Sanitat i Serveis de l’Ajuntament, que té com a finalitat garantir que en el terme municipal de Carcaixent es complisca tota la normativa d’aplicació en relació a la protecció dels animals, així com fomentar la tinença responsable d’animals de companyia en la ciutadania.

Com han explicat des de Compromís i Reiniciem, s’ha treballat en consens amb les associacions protectores i de defensa dels animals per tal que el nou text siga resultat d’un treball conjunt i que done una veritable resposta a les demandes socials que hi ha actualment. És per això que a l’ordenança es dedica un títol específic a les associacions protectores dels animals «per tal de reconéixer el gran paper que fan a la societat Carcaixentina treballant de forma incansable en la busca del màxim benestar dels animals».

Esta ordenança, com han explicat els seus ponents, Paula Lozano, regidora de Medi Ambient, i Carles Albert, portaveu de Reiniciem, completa la declaració de Carcaixent com a ciutat lliure de maltractament animal i inicia el camí per a convertir Carcaixent en una veritable «ciutat amiga dels animals». La nova ordenança, han assenyalat, «té dos reptes fonamentals, com són vetlar pels drets dels animals i garantir al mateix temps el compliment de les obligacions cíviques dels seus propietaris, tot açò amb l’únic objectiu que puguen conviure persones i animals de la millor manera possible».

Els dos regidors han avançat la creació d’una partida pressupostària per a dotar econòmicament els aspectes recollits en l’ordenança i que puguen fer-se efectius una vegada esta entre en vigor. Una de les propostes més immediates és la posada en marxa de campanyes de sensibilització per a donar a conéixer qüestions concretes del nou reglament de tinença d’animals com, per exemple, l’obligatorietat dels propietaris de recollir els excrements de la via pública i les sancions a imposar en cas d’incompliment.