Carcaixent ultima les obres del centre de dia per a malalts

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha visitat les instal·lacions del nou Centre de Dia per a Malalts Mentals de Carcaixent. Amigó ha fet un recorregut pels diferents departaments per veure el resultat d’aquesta inversió que donarà servei a vora 90 persones.

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha visitat les instal·lacions del nou Centre de Dia per a Malalts Mentals i el Centre de Rehabilitació i Inserció Social de Carcaixent. Un nou equipament que estarà disponible en unes poques setmanes i que ha suposat una inversió de 800 mil euros per part de la Diputació de València.

La jornada ha començat amb la visita d’Amigó a l’Ajuntament del municipi, des d’on han partit cap a la ubicació del nou Centre per a Malalts Mentals amb l’alcalde, Paco Salom i la regidora de Benestar Social, Teresa Oliver. Salom ha destacat que és tracta d’una necessitat que ve de lluny.

El nou equipament, que estarà disponible en solament unes setmanes, servirà per a allotjar a persones de tota la comarca de la Ribera, concretament 20 usuàries per al Centre de Malalts i unes 70 persones per al Centre de Rehabilitació i Inserció Social.

Maria Josep Amigó s’ha mostrat satisfeta amb el resultat final i el transcurs de les obres dels centres. Uns centres dels quals destaca que la ubicació estiga perfectament integrada.

La visita de la vicepresidenta ha coincidit amb una gran afluència de persones que s’han apropat per a veure les noves instal·lacions de la localitat. Les places per als recursos es gestionaran a través de Conselleria i es preveu que en les primeres setmanes d’abril ja estiga en funcionament.