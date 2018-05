Càrcer acull una intensa agenda cultural y solidaria

Connect on Linked in

Càrcer, 31 de maig de 2018.- Càrcer es prepara per a viure un intens cap de setmana cultural, amb diferents actes preparats per a diferents sectors de la població. El primer d’ells serà el divendres 1 de juny a partir de les 18 hores i en la Biblioteca Municipal, on l’il·lustrador Toni Cabo presentarà una animació lectora del seu llibre “El llarg viatge de Nanuq”, ple de les més divertides històries. Per la seua banda, el dissabte tindrà lloc una master class per als músics de la Societat Artístic Musical de Càrcer.

Titulada “Jazz i creativitat”, serà a càrrec de Dani Catalán i s’impartirà a partir de les 10 hores en el Musical i Centre Cultural. No acabarà ací l’agenda d’activitats per a eixe dia. A partir de les 21 hores se celebrarà en la Plaça del Santíssim Crist de l’Agonia una Barbacoa Solidària programada pel Grup de Solidaritat amb el Tercer Món. Amb un donatiu de 5 euros es tindrà dret a un entrepà, beguda i entrants, a més d’altres productes. La recaptació de la jornada anirà destinada a la construcció d’un bloc de tres aules en l’institut de Nechisala, a Zimbabwe. Finalment, i dins també de les accions solidàries, el dilluns es podrà donar sang de 17 a 20:30 hores en el Centre de Salut.