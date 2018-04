Càrcer aprova la instal•lació d’una estació meteorològica en el col•legi Pare Gumilla

Connect on Linked in

El consistori destinarà un total de 1.100 euros a un projecte pedagògic que té intenció d’expandir-se a la resta de centres de la Vall del Xúquer.

5 d’abril de 2018.– L’Ajuntament de Càrcer ha aprovat per unanimitat la instal•lació d’una estació meteorològica en el col•legi Pare Gumilla. Un projecte que tindrà un cost de 1.100 euros i servirà perquè els alumnes aprenguen a recaptar informació sobre els diferents episodis atmosfèrics que es donen en la localitat. Així mateix, les dades també es traslladaran a l’Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET), per la qual cosa a més de la vessant pedagògica, també servirà perquè els professionals puguen realitzar un registre en forma de sèries històriques per al seu estudi i anàlisi. La informació arreplegada oferirà dades diàries i històriques de temperatura, humitat, pluja, vent, índex de rajos Uva i de radiació solar. “Conéixer el temps és fonamental per a la vida dels ciutadans. Els més jóvens podran analitzar-ho amb detall i al mateix temps, els observatoris tindran un lloc de referència per a consultar qualsevol xifra. Es tracta d’una iniciativa molt positiva que pretenem exportar a altres centres educatius de la Vall del Xúquer”, explica Josep Botella, alcalde de Càrcer.