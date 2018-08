Càrcer i La Caixa activen un pla per als menors en risc d’exclusió social

Print This Post

L’ajuntament subvencionarà les activitats esportives, culturals i lúdiques

L’Ajuntament de Càrcer ha pogut activar, gràcies a la col·laboració de l’Obra Social de La Caixa, un programa de finançament del cost de les activitats culturals, esportives i d’oci i temps lliure per a menors en situació de risc d’exclusió social que es realitzen en la localitat de la Vall del Xúquer.

El consistori que dirigeix Josep Botella disposa d’un ampli catàleg d’activitats dirigides a joves, cas de taekwondo, funky, música, pilota valenciana, futbol, Escoleta de Pasqua, Escoleta de Nadal, Escoleta d´Estiu, classes de natació, campament d’estiu o la passada per a la piscina municipal.

Els beneficiaris d’aquest programa són els menors que es troben en situació de risc d’exclusió social i l’accés es determina en funció dels recursos econòmics amb els quals compta la unitat familiar. Així, es concedeixen ajudes a un màxim de dotze menors.

El programa de La Caixa en col·laboració amb l’ajuntament ha permès contractar a un educador social a temps parcial per a coordinar el funcionament del programa i es destinen 4.080 euros per a pagament d’activitats. Als menors se’ls ofereix la possibilitat de triar una activitat d’entre el grup que es realitza durant tot l’any (taekwondo, funky, música, pilota i futbol) i disposen de 140 euros addicionals per a poder triar entre la resta (diferents escoles temàtiques, el campament, passe de la piscina o classes de natació).