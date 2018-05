Càrcer redueix el consum elèctric un 46 % gràcies a la il•luminació LED

Connect on Linked in

L’ajuntament aconsegueix estalviar 15.000 euros a l’any amb els nous fanals públics

Càrcer, 23 de maig de 2018 – L’Ajuntament de Càrcer ha aconseguit reduir considerablement la factura elèctrica amb la remodelació municipal del sistema d’enllumenat públic, escomès en els últims anys. Segons les dades que manegen els serveis tècnics del consistori, el consum elèctric en quilowatts s’ha reduït un 46 % cada any en els últims dos cursos, mentre la factura elèctrica ha baixat exactament en un 41 %.La pujada del preu de la llum en aquest període ha impedit que l’estalvi siga major però l’ajuntament que dirigeix Josep Botella ha registrat ja una reducció de la despesa de 15.000 euros a l’any.

És per açò que l’equip de govern considera que la inversió realitzada per al recanvi dels fanals públics (que va ascendir a al voltant de 153.000 euros) es podrà amortitzar en pocs anys, aconseguint que d’ara endavant l’estalvi augmente. Segons l’alcalde, Josep Botella: “A més, açò també redueix el nombre de gasos d’efecte hivernacle que són la principal causa de l’escalfament global. Per a l’ajuntament l’estalvi és clau però també ho és llançar un missatge a la ciutadania perquè entenga que també des de l’equip de govern municipal es combat la contaminació i es treballa per a respectar el medi ambient”. Les llums tradicionals utilitzen massa electricitat per a generar llum i només el 5% d’eixa energia es converteix efectivament en llum, mentre que el 95% es dissipa en forma de calor.

Al contrari, la il•luminació LED utilitza el 95% de l’energia per a la llum i només un 5 % es malgasta a la calor. Açò provoca que les bombetes LED duren quasi sis vegades més que les tradicionals, la qual cosa redueix el nombre de reemplaçaments necessaris. L’ajuntament carcerí també destaca que les bombetes LED no contenen elements tòxics com el mercuri.