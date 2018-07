Càrcer renova la biblioteca i aconsegueix més de 400 visites al mes

Connect on Linked in

Càrcer, 3 de juliol de 2018 – Una de les apostes més importants realitzades per l’Ajuntament de Càrcer en la present legislatura ha permès la recuperació de la biblioteca. Tot una declaració d’intencions. Una inversió aproximada de 10.000 euros en els últims anys ha permès la contractació d’una bibliotecària que ha possibilitat la recuperació de l’espai lector, que compta en l’actualitat amb més de cent socis que consumeixen els renovats títols que s’han aconseguit introduir. Per a això va ser clau la resolució de desembre de 2017 mitjançant la qual la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport introduïa al centre lector de Càrcer en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. “Teníem fins fa poc un magatzem de llibres, sense cap persona que posés ordre i permetés que la biblioteca fos un espai atractiu. La nostra aposta ha arribat unida a l’annexió a la Xarxa de Biblioteques, amb una digitalització total dels títols que ens permet tenir un control absolut”, argumenta l’alcalde del municipi, Josep Botella.

Ara la biblioteca compta amb al voltant de quatre-centes visites al mes i la circulació de llibres s’ha multiplicat. Fins i tot s’han creat diversos grups de lectura, dividits en els gustos dels joves o els més majors. L’annexió a la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana ha comptat amb innombrables beneficis ja que ara es pot accedir als préstecs de llibres electrònics, els socis compten amb un carnet que permet la utilització del servei de préstec en totes les biblioteques integrades a la xarxa i existeix la capacitat de conèixer, a través d’Internet, l’estat dels préstecs i renovar la cessió dels volums. També es poden reservar documents, crear la pròpia biblioteca de cada usuari i suggerir adquisicions a la biblioteca local. A més, amb el carnet únic es pot accedir, amb un descompte del 25 %, als teatres gestionats per la Generalitat Valenciana.

La xarxa de biblioteques també permet l’adquisició d’equipament per a les biblioteques, la compra de material bibliogràfic i la realització d’activitats de foment lector. “Hem aconseguit una dinamització total de l’espai i ho hem fet tirant mà de la imaginació i els recursos que teníem a la nostra mà, sense quasi inversió econòmica. És una demostració més dels bons resultats que es poden obtenir amb implicació”, afegeix el primer edil. La inversió realitzada ha permès renovar els ordinadors disponibles per a la ciutadania, per la qual cosa la biblioteca també és utilitzada com a zona d’estudi i de consulta. La catalogació de tots els títols possibilita consultar-los en una completa base de dades. “Ningú creia en aquest projecte i hui la gent ha demostrat que, si l’ajuntament s’implica, aposta per la cultura”, finalitza Botella.