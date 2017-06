Carles Cano participa en la dotzena edició de «Llegir en valencià» amb una història ambientada a Almussafes

Les contalles tradicionals valencianes són les protagonistes de la campanya «Llegir en valencià» d’enguany.

Rodolf el Rata es repartirà gratis el diumenge 18 de juny amb el diari Levante-EMV, i el 2 de juliol amb Información.

La dotzena edició de la campanya «Llegir en valencià» convida els lectors a

llegir relats que els submergiran en les històries que, al voltant d’una contalla

popular valenciana, han imaginat i escrit autores i autors valencians

consolidats i de renom. Entre ells, hi ha l’escriptor valencià Carles Cano, qui

s’ha inspirat en Almussafes per a escriure Rodolf el Rata. Aquest llibre es

L’home del sac és un personatge ben conegut per grans i menuts. A tots ens

han dit o hem escoltat alguna vegada això de «No et portes malament o vindrà

l’home del sac…». Però, qui és realment? Manolita, una dona major de la

Ribera, ens conta la vida de Rodolf, un home malfaener a qui li agrada molt la

taverna i molt poc treballar, i ens descobrirà que, contràriament al que sempre

s’ha dit, l’home del sac no sempre se n’ix amb la seua.

La col·lecció «Les nostres contalles»

L’objectiu d’aquesta campanya impulsada per la Fundació Bromera per al

Foment de la Lectura és, com en les anteriors, que la gent llija i que, a més,

ho faça en valencià. «Llegir en valencià, les nostres contalles» és l’única

campanya de promoció de la lectura en valencià amb tantes entitats públiques

i privades implicades, les quals treballen per un objectiu comú: fomentar la

lectura i promocionar la nostra llengua, així com donar a conéixer els costums,

les tradicions i la cultura del poble valencià.

Entre les autores i els autors que participen enguany en la campanya, figuren

Carles Cano, Francesc Gisbert, Fina Girbés, Pepa Guardiola, Josep Franco,

Vicent Borràs, Raquel Ricart, Isabel Canet Ferrer, Joanjo Garcia, Vicent Usó i

Esperança Camps. Cada narració està dedicada a una contalla popular

concreta: L’home del sac, El Gegant del Romaní, Marieta, ja estic ací, Les

dones d’aigua, Els bandolers, Els albats, Els donyets, La Quarantamaula, El

geperut de Corbera, El misteri del palau de Morella i Peret i Marieta.

A més, enguany volem mostrar la importància de la narració oral en valencià.

Per això, posarem a l’abast de tots els qui completen la col·lecció de llibres un

CD exclusiu amb quatre relats en format d’audiollibre.

Igual que en les darreres edicions, també s’ha creat un espai web

exclusivament per a la campanya (www.llegirenvalencia.org), on trobarem

tota la informació detallada: el calendari de distribució, els articles d’animació a

la lectura que aniran publicant-se en Levante-EMV i en Información,

recomanacions d’altres lectures i el concurs per a guanyar vals de compra per

als supermercats Consum i les botigues de Pollos Planes, vals de menú per a

dues persones per a consumir en els restaurants La Parrilla de Pollos Planes i

carros d’anar a comprar de la marca Rolser.

A més dels patrocinadors i col·laboradors històrics, també alguns ajuntaments

dels pobles on estan ubicats els paisatges que apareixen en els llibres de la

campanya s’han sumat a la iniciativa, com és el cas d’Almussafes.